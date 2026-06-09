Svi su uz Vatrene: Evo gdje možete uživo pratiti let Hrvatske na SP, najpraćeniji su na svijetu

Hrvatska nogometna ekspedicija krenula je prema Sjedinjenim Američkim Državama. S malim zakašnjenjem, čarter zrakoplov s Vatrenima poletio je iz Zračne luke Franjo Tuđman nešto prije 13 sati. Momčad je u zračnu luku stigla iz hotela Sheraton, gdje su ih ispratili navijači za posljednje pozdrave. Desetosatni let vodi ih do zračne luke Dulles u Washingtonu, a slijetanje se očekuje oko 22 sata po hrvatskom vremenu. Njihov se put može pratiti i putem specijaliziranih internetskih servisa.

Prije polaska, javnosti su se obratili Petar Musa i Martin Erlić. Erlić je sažeo velika očekivanja nacije. 'Svi smo uzbuđeni, čeka nas veliki turnir. A očekivanja? Ha, pa Hrvati smo. Neka su velika, tako i treba. Navikli smo Hrvate na velike stvari. Dat ćemo sve od sebe, svoj maksimum, u svakoj utakmici, izginuti jedan za drugog', poručio je odlučno branič. Naglasio je kako je fokus već isključivo na Engleskoj, prvom protivniku u skupini, te da su se kroz prijateljske utakmice pripremali za taj izazov, svjesni da se pogreške moraju ispraviti.

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Petar Musa, koji kao igrač Dallas FC-a najbolje poznaje uvjete, govorio je o vrućini u Teksasu, gdje Hrvatska otvara prvenstvo. 'U Dallasu će sigurno biti vruće, ali je dobra stvar što je stadion stvarno ugodan kad se zatvori krov', objasnio je. Osvrnuo se i na rastuću nogometnu groznicu u SAD-u. 'Nogomet im nije prvi sport, ali ima euforije. Svjetsko prvenstvo je velika stvar za njih', zaključio je. Po dolasku, reprezentacija putuje u bazu u Alexandriji, gradu u Virginiji. Bit će smješteni u hotelu AKA, a trenirati na terenima Biskupske gimnazije uoči prvog ogleda s Engleskom 17. lipnja.