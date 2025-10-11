Sveučilište u Zagrebu proglašeno najboljim sportskim sveučilištem u Europi

Sveučilište u Zagrebu najbolje je europsko sportsko sveučilište u prošloj godini. Prestižni naslov osvojili su treći put zaredom, a do naslova najboljeg stigli su peti pet u posljednjih deset godina, što još nikome na razini akademskog sporta nije uspjelo.

Nažalost, a to je naš komentar, efekti te činjenice u hrvatskom natjecateljskom sportu najviše razine se baš i ne vide ali da je očit doprinos rekreaciji i zdravijem životu studenata, o tome spora nema. No, svakako bismo voljeli vidjeti puno više studenata poput olimpijske pobjednice u džudu Barbare Matić, diplomantice splitskog studija Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, ali i podrške za takve vrhunske sportaše na njihovim matičnim fakultetima.

Na velikoj svečanosti u zagrebačkom hotelu 'Internationalu' nagradu su primili prorektorica prof. dr. sc. Jasenka Ostojić i prof. Davor Pavlović. Među ostalima, nazočni su bili spomenuta Barbara Matić, u ulozi dopredsjednice HOO-a i promotorice Europskih sveučilišnih igara u Splitu 2028. godine, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, predsjednik Europske odbojkaške federacije Roko Sikirić, predsjednica Nacionalnog vijeća za sport Danira Bilić, predsjednici nacionalnih saveza Marijo Možnik (gimnastika), Sanda Čorak (džudo), Davor Cipek (karate), predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić i mnogi drugi.

Haris Pavletić, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza (HASS), tijekom dana postao je i predsjednik EUSA-e (Europske sveučilišne sportske federacije), naslijedivši na toj dužnosti dugogodišnjeg, a sada počasnog predsjednika te organizacije, Poljaka Adama Roczeka. Veliko je to i još jedno priznanje za hrvatsku akademsku sportsku zajednicu nakon niza uspješnih organizacija velikih natjecanja, te ostvarenih vrhunskih sportskih rezultata.

Zagreb je ovih dana domaćin Glavne skupštine EUSA-e. Delegaciju FISU-a (Svjetske sveučilišne sportske organizacije), koju je predvodio predsjednik Leonz Eder i EUSA-e koju je uz Adama Roczeka kao domaćin višednevnog događaja predvodio Haris Pavletić, primio je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Tom prigodom premijer Plenković izrazio je punu podršku organizaciji Europskih sveučilišnih igara, koje će se u Splitu održati za tri godine.

Inače, Split je sljedeće godine trebao biti domaćinom Europskih igara, ali zbog nemogućnosti dogovora ponajprije između bivšeg splitskog gradonačelnika Puljka, koji je htio što više troška prebaciti na državu, i premijera Plenkovića, do toga nije došlo. Stoga će u tom domaćinstvu uživati Istanbul koji je, cijelo vrijeme, bio tek pričuvno rješenje.