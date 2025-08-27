Sve se jasno vidi, Tomaševiću je futsal važniji od olimpijskih pobjednika i svjetskih prvaka

Da u Gradu Zagrebu imaju neku svoju dioptriju kada ocjenjuju što koliko u sportu vrijedi, dokaz je i najnoviji popis udruga kojima su odobrena izravna sredstva po kriteriju vrhunskog sporta, novac povrh onog koji dobivaju iz Programa javnih potreba, preko SSGZ-a. Tu procjenu donijelo je Povjerenstvo imenovano od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, a odobrio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Jasno je zašto je GNK Dinamo dobio najviše (689.300 eura), jer on svojim sudjelovanjem u Europi najviše i čini za imidž grada. Nekako je razumljivo i zašto je odmah do kluba iz Maksimira Rukometni klub Zagreb (676.200 eura) jer je stalni sudionik Lige prvaka. Na trećem mjestu, po visini svote, je Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost koji je za mušku i žensku ekipu ukupno dobio 628.000 eura pa vas zacijelo čudi zašto isto načelo nije primijenjeno i u slučaju vaterpolistica i vaterpolista Mladosti. A tu su stavke odvojene jer je riječ i o odvojenim tijelima upravljanja pa će muški klub dobiti 550.000 eura, a ženski 76.500 eura. Premda već godinama ne igra Europu (u novoj sezoni će to ipak činiti), i premda se bori za preživljavanje, Cibona je očito i dalje najveći zagrebački košarkaški svjetionik pa će kao takva, izravno od Grada, dobiti 530.000 eura. Ženski RK Lokomotiva inkasirat će 457.000 eura, a Košarkaški klub Trešnjevka (žene) dobit će 91.000 eura.

Relativna novost u društvu klubova ekipnih sportova koji se financiraju izravno od Grada svakako je Malonogometni klub Futsal Dinamo. Zanimljivo je to kako je jedan "navijački" klub dobio tako velik novac (236.000 eura) što će, autori iste odluke, zacijelo braniti kriterijima, ali i organiziranjem kvalifikacijskog turnira Lige prvaka. No, nama kriterij međunarodnih sportskih dometa govori pak da jedan malonogometni klub, zbog kojeg je Draženov dom pretvoren u "koridu", ne bi trebao dobiti više od, recimo, jednog Zagrebačkog taekwondo saveza (51.000 eura) koji u Marku Golubiću ima aktualnog svjetskog prvaka.

I Zagrebački karate savez (nadasve KK Hercegovina Zagreb), zaslužuje više od 42.000 eura potpore za vrhunski sport jer Zagreb u braći Kvesić ima aktualnog europskog prvaka (Ivan) i doprvaka (Anđelo), ali i dvostrukog europskog (Anđelo) i bivšeg svjetskog prvaka (Ivan). O tome koliki doprinos ugledu Zagreba daju legendarna braća Sinković, trostruki olimpijski pobjednici, valjda ne treba ni govoriti, a Zagrebački veslački savez dobit će više nego dvostruko manje (109.000 eura) od Futsal Dinama.

Kad već nabrajamo zaslužne zagrebačke sportaše, spomenimo još i Zrinku Ljutić, pobjednicu Svjetskog kupa u slalomu čijem će gradskom savezu pripasti 143.000 eura. Sedmerostruka europska prvakinja Sandra Elkasević je pak članica Zagrebačkog atletskog saveza koji će dobiti 120.000 eura. Futsal je gradonačelniku, i njegovu "povjereniku" za sport (Goran Đulić), očito važniji od Zagrebovih svjetskih veličina.