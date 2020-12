Sve će djevojke na zasluženi odmor do 28. prosinca, Božić će proslaviti sa svojima

Jedna od jučerašnjih junakinja Hrvatske bila je Tea Pijević. U drugom poluvremenu bila je velika prepreka za sve danske igračice.

- Hvala im što su me motivirale. Pročitale smo u novinama kako su nas podcijenili, kako je utakmica za njih samo formalnost jer mi smo tu slučajno. E, pa sada neka vide da se s nama nije šaliti - rekla je Tea koja nije mogla cijelo vrijeme slaviti sa suigračicama u svlačionici jer je morala ići na dopinški test.

- Već su me drugi put izvukli za testiranje. Mora da sam sumnjiva, ha-ha.

U obrani smo odigrali zaista nevjerojatno...

- Mislim da smo imali samo jedno isključenje, a one nisu imale nijedan sedmerac. To vam sve govori kako smo dobro zatvarale sve puteve prema našoj mreži. Ma, odigrali smo mi dobro i prvo poluvrijeme. Samo smo u tih prvih 30 minuta imale jednu malu “crnu rupu” u kojoj smo nekoliko minuta ostale bez pogotka. A i promašile smo dva sedmerca - istaknula je Tea.

Imali ste jako puno obrana, a moglo je biti i više jer ste barem deset puta bili blizu obrane...

- To su bili jaki udarci, pravi projektili. Neke lopte nisam uspjela ni vidjeti odakle dolaze. Od naše obrane isto tako nisam mogla vidjeti njihove vanjske pucače. Ali, na kraju je sve došlo na svoje mjesto. Mislim da one od sredine drugog poluvremena nisu više imale nikakvih ideja. A mi na drugoj strani - rapsodija u napadu. Kako je samo Stela Posavec prolazila, pa kako su naše kružne napadačice to zabijale. Pa onda ključan pogodak postigne krilo Šimara... Ma, ponosna sam na sve njih - istaknula je naša vratarka.

Hoće li ova medalja imati nekakvo posebno mjesto?

- Ne, ide tamo gdje su ostale medalje koje sam osvajala kao mala - istaknula je Pijević.

Katarina Ježić ostat će upisana u povijest kao prva kapetanica hrvatske ženske rukometne reprezentacije koja je osvojila medalju.

- Rekle smo si prije utakmice: “Idemo po tu medalju”. Naši snovi su se ostvarili. Ovo je bila timska pobjeda za broncu. Srce nam je veliko kao kuća - rekla je Katarina.

Ćamilu Mičijević također su naljutili danski mediji...

- Neka im. One su jako puno pričale prije utakmice, a sada ćemo mi pričati. Ljuta sam jer su govorili kako smo nezasluženo u polufinalu. Neka im. One su dobre, ali ne tako dobre da nas pobijede. I nismo ih pobijedili u nekakvoj napetoj završnici. Ne, mi smo ih pobijedili uvjerljivo. Presudila je naša obrana, Tea Pijević, te sjajno vraćanje nakon izgubljene lopte - rekla je Ćamila. •