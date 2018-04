Svakodnevnom tjelesnom aktivnošću učenika do zdravije i sretnije nacije

Sretni i zdravi hrvatski učenici! Najvažniji je to cilj Hrvatskog školskog sportskog saveza koji već dvanaest godina brojnim programima i aktivnostima koje provode uvelike doprinose dobrobiti djece i učenika, a današnjom radionicom pod nazivom Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost, koja se održala u prepunoj press dvorani Športskog centra Višnjik, još jače kreću u borbu za usvajanje zdravih životnih navika u školi.

Čitav je svijet pa tako i Hrvatska suočena s epidemijom kroničnih nezaraznih bolesti, prije svega kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, dijabetesa, plućnih i brojnih drugih bolesti koje danas dominiraju i koje su glavni uzrok smrti. Glavni razlog su životni stilovi, a najvažniji među njima prehrana i tjelesna aktivnost. Uključivanje učenika u organizirane sportske aktivnosti jedan je on najvažnijih koraka do usvajanja navika i zdravog života, a o panel raspravu o važnosti školskog sporta otvorio je Nikola Perković, predsjednik HŠSS-a.

“Naša je namjera da bavljenje sportom djeci postane svakodnevna navika, a da bi to ostvarili moramo se tome posvetiti kao i svim drugim stvarima u našem sustavu. Ova radionica samo je jedan od koraka u ostvarivanju naših ciljeva, a iako je put do korjenitih promjena dug, naši programi, posebno Vježbaonica i Univerzalna sportska škola, mijenjaju stavove učenika i nastavnika o vježbanju“ – istaknuo je Nikola Perković. Do prije nekoliko godina HŠSS uglavnom je provodio natjecanja, dok danas imaju 12 različitih aktivnosti. Poseban naglasak je na Univerzalnoj sportskoj školi te Vježbaonici s kojima se pokriva cijeli sustav obrazovanja i školovanja. Prednosti ovih programa su to da su besplatni za učenike, osiguran je stručni kadar, a ravnatelji škola daju podršku u smislu dvorana i uvjeta za provođenje programa. Djeca tako odlaze na klizanje, jahanje, rolanje, plesanje, streljaštvo kuglanje, boks, aerobik, planinarenje, čitavu lepezu aktivnosti koje sami biraju, a koje se potom za njih besplatno organiziraju. Upravo je to najveći benefit tog programa kojima se rješava veliki problem kod učenika, a to je animacija i motivacija.

“Iako dolazim iz vrhunskog športa mislim da se prečesto sport i sama važnost kretanja zanemaruje gledajući samo na vrhunske rezultate i uspjehe. Pozitivno je da djeca vide i imaju idole u profesionalnim športašima i da žele biti kao oni, no mislim da je prirodno za djecu da se kreću i da ih na to trebamo usmjeravati i pokazati im na koji način da se igraju. Sigurno da će netko od njih jednog dana biti profesionalni športaš ali važnije je da sva djeca od najranijih dana steknu zdrave životne navike“ – izjavila je Janica Kostelić, tajnica Središnjeg državnog ureda za sport te dodaje: “Vjerujem da svi nakon radnog dana ili školskog sata možemo pronaći malo vremena za neku tjelesnu aktivnost. Djeca prije svega trebaju biti djeca i treba im dopustiti da se prirodno razvijaju i da se što duže igraju“

Hrvoje Čustonja, glavni tajnik HŠSS-a zahvalio se Središnjem državnom uredu za sport na čelu s Janicom Kostelić s kojom u proteklih godinu dana razvijaju sustav školskog sporta. “Da bi se školski sport razvijao potrebna nam je jaka i kvalitetna podrška svih županija, svih gradova i općina i hvala vam svima na tome. Imamo čitavu lepezu aktivnosti i programa koje radimo. Želja nam je da kroz proces obrazovanja od 12 godina s ovakvim aktivnostima pomoći djeci i učenicima da stvore naviku redovitog tjelesnog vježbanja i naviku zdravog načina života“, - izjavio je Hrvoje Čustonja te je dodao: “Nama u školskom sportu nije cilja stvaranje olimpijskih pobjednika. Nismo mi ti koji stvaraju vrhunske sportaše. Mi želimo uključiti svu djecu da budu tjelesno aktivna. Jedan od ciljeva ovakvih radionica je da animiramo cjelokupnu javnost koja je potrebna kako bi se poslala poruka o važnosti tjelesne aktivnosti. Moramo naći način da zajedno napravimo dobre i kvalitetne stvari za naše učenike.“

Druženje u Zadru podržao je i Božidar Longin, župan Zadarske županije koji je istaknuo da smo svi ovdje zbog djece koju moramo naučiti zdravom životu. “Zadarska županija je početkom školske godine pokrenula natjecanja u školskim sportovima, prvo u košarci i odbojci, a dogodine idemo s ostalim kolektivnim sportovima i pojedinačnim natjecanjima. Podržavamo nastojanja da se među mladima stvara natjecateljski duh, ali i stvara nova baza sportaša. U tu smo svrhu dodatno povećali sredstva u proračunu, jer smatram da je školski sport iznimno bitan za zdrav razvoj učenika. To radimo u sinergiji s gradom Zadrom i nadamo se da ćemo u tome uspjeti.“ Župan je na kraju je heroini hrvatskog sporta, Janici Kostelić, uručio prigodni dar, knjigu “Baština zadarskog sporta“ kolumniste Drage Marića.

Uzvanicima se obratio i Ante Babić, zamjenik gradonačelnika Zadra, koji je posebno sretan što poželio se ovakav događaj održao upravo u Zadru. Poticanje i školske djece na bavljenje sportom u okviru obrazovnog sustava prepoznato je i od gradske uprave koja intenzivno radi na ostvarivanju svih programa školskih natjecanja. Samo u prošloj godini održano je natjecanje u 11 sportova s ukupno 2300 sudionika.

Epidemiološka istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da Hrvati nisu previše aktivni, a istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika izrađeno u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koje je provedeno u više od 40 zemalja i regija Europe i svijeta pokazuje da je svega 30 posto djece jedan sat umjereno do jače tjelesno aktivno. “Nije bitno baviti se sportom. Bitna je tjelesna aktivnost, umjerene do jača, kojom bi se djeca trebala baviti jedan sat dnevno, a odrasli pola sata dnevno. Ona podiže frekvenciju disanja i srca i sprječava mnoge bolesti“ – ističe Krunuslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojem je jedan od najvećih prioriteta u posljednjih nekoliko godina upravo promocija tjelesne aktivnosti. Čitavim nizom programa i projekta pokušavaju stati na kraj tom gorućem problemu, a radi se i na promicanju tjelesne aktivnosti i podizanju svijesti o važnosti vježbanja. “Važno je spomenuti kako kod nas postoji pojava da se djeca oslobađaju tjelesne nastave u školama što je potpuno pogrešno jer je pojedinoj djeci školski tjelesni program jedina prilika da budu aktivni. Broj djece koja su oslobođena porastao je za tri puta. Ne možemo se pohvaliti ni s podacima koji govore o pretilosti koja je zadnjih godina također u porastu. Čak 30% školske djece u dobi od 7 do 11 godina ima taj problem.“ – dodaje na kraju Krunoslav Capak.

U zanimljivoj panel raspravi sudjelovali su i sportski trener Edo Fantela, koji ističe da je motivacija dugotrajni proces koji kreće s školom, a da je za stvaranje vrhunskih sportaša potreban rad već od osnovne škole te Jadranka Duvančić, dopredsjednica Hrvatskog školskog sportskog saveza i tajnica Županijskog školskog sportskog saveza Zadarske županije.