Kako je očeva smrt promijenila jednu od najvećih svih vremena

Kada je proteklog tjedna u norveškom Hafjellu uz suze radosnice još jednom ušla u povijest alpskog skijanja, 31-godišnja Mikaela Shiffrin još je jednom potvrdila da je među najboljima od najboljih. Svojim šestim Velikim kristalnim globusom, odnosno ukupnom pobjedom u sezoni Svjetskog kupa, izjednačila se na vrhu vječne ljestvice s Anamarijom Möser-Pröll te je uz broj pobjeda sada došla na vrh i po broju ovih velikih, cjelosezonskih pobjeda. U gotovo svakoj važnijoj skijaškoj kategoriji ova vrhunska Amerikanka sada je na vrhu, i najozbiljnija je kandidatkinja za najboljeg natjecatelja u povijesti alpskog skijanja, bilo da je riječ o skijašicama ili skijašima.

Vonn, Bode i Marcel

Prije nego što na malo drugačiji način prikažemo njezin životni i skijaški put u portretu tjedna, započet ćemo citatom Mikaele Shiffrin o tome kako vidi raspravu o najboljem skijašu ili skijašici svih vremena.

– Katkad pomislim, u redu, na papiru Mikaela Shiffrin jest najuspješnija skijašica u povijesti Svjetskog kupa. Da, to stoji. Inače mislim da je najljepše u sportu to što se temelji na mišljenjima. Imam dojam da je za navijače i gledatelje sport zamišljen kao tema za raspravu, za razgovore za stolom u kojima svatko iznosi svoje argumente o tome tko jest, a tko nije "najveći svih vremena". U skijanju, primjerice, smatram da u toj priči svoje mjesto imaju i Lindsey Vonn, Bode Miller i Marcel Hirscher. Zato, iako nisam osobito sklona toj etiketi, sviđa mi se što potiče razgovor o sportu, o bilo kojem sportu. A upravo to je ono što mi kao sportaši i želimo – rekla je čudesna Amerikanka.

Shiffrin je rođena u mjestu Vail u Coloradu, u obitelji u kojoj je skijanje bilo sastavni dio svakodnevice, gotovo prirodan način života. Odrastala je u okružju u kojem su planine, snijeg i kretanje po stazi bili uobičajeni poput škole ili obiteljskih obroka. Njezini roditelji nisu stvarali pritisak u klasičnom smislu, ali su svojim primjerom oblikovali standarde rada i ponašanja. Otac Jeff bio je poznat po preciznosti i analitičkom pristupu, često je promatrao detalje koje drugi nisu primjećivali. Majka Eileen bila je tehnički iznimno potkovana i igrala ključnu ulogu u razvoju njezine tehnike, ali i u održavanju emocionalne ravnoteže. U takvom okruženju Mikaela je vrlo rano razvila osjećaj odgovornosti prema radu i potrebu da razumije ono što radi.

Već kao dijete pokazivala je drukčiji odnos prema učenju. Nije bila usmjerena na natjecanje s drugima koliko na vlastito usavršavanje. Dok su druga djeca tražila brzinu i uzbuđenje, ona je tražila kontrolu. Ponavljala je iste pokrete sve dok ne bi postali savršeno usklađeni. Skijanje je za nju bilo proces razumijevanja tijela u prostoru, osjećaj ravnoteže i preciznog prijenosa težine. Takav pristup dao joj je stabilnu tehničku osnovu koja će poslije postati ključ njezine dominacije.

Tijekom tinejdžerskih godina njezin napredak postao je sve izraženiji. Treneri su uočavali da posjeduje rijetku kombinaciju koncentracije, discipline i sposobnosti učenja. Nije bila sklona impulzivnim odlukama na stazi, već je svaki pokret bio promišljen. Ulazak u Svjetski kup dogodio se u vrlo ranoj dobi, nekoliko dana prije Mikaelina 16. rođendana, a već tada pokazivala je razinu stabilnosti koja je odudarala od većine mladih natjecatelja. Sa samo 18 godina osvojila je olimpijsko zlato u slalomu i time ušla u povijest kao najmlađa pobjednica u toj disciplini. Taj uspjeh donio joj je globalnu pozornost, ali nije promijenio njezin pristup radu. Sljedeće godine obilježene su nizom pobjeda koje su se nizale s iznimnom konzistentnošću. U sportu u kojem često odlučuju stotinke sekunde, ona je uspijevala održavati razinu izvedbe koja je smanjivala prostor za pogreške. Posebno se istaknula sposobnošću prilagodbe različitim disciplinama. Osim slaloma, postupno je dosegnula vrhunsku razinu i u veleslalomu, a kasnije i u superveleslalomu i spustu. Takva svestranost zahtijeva fizičku spremu, tehničku raznolikost i mentalnu fleksibilnost. Tijekom godina osvojila je više ukupnih naslova Svjetskog kupa, kao i brojne pojedinačne discipline, čime je učvrstila status jedne od najkompletnijih skijašica u povijesti.

Brojke koje prate njezinu karijeru svjedoče o razini njezine dominacije: 110 pobjeda utrka u Svjetskom kupu, što je apsolutni rekord u alpskom skijanju, pobjede u svim disciplinama i 19 medalja s Olimpijskih igara i svjetskih prvenstava. A tu je i spomenutih šest Velikih kristalnih globusa. No temelj svega bio je Mikaelin način razmišljanja. Fokus na procesu omogućio joj je da izbjegne emocionalne oscilacije koje često prate vrhunske sportaše. U intervjuima je često naglašavala važnost svakodnevnog rada, detalja i rutine. Pobjeda je bila rezultat, ali ne i primarni cilj. Takav pristup smanjivao je pritisak i omogućavao stabilnost tijekom dugih natjecateljskih razdoblja.

Godine 2020. dogodilo se nešto što je promijenilo tijek njezina života. Očeva smrt ostavila je dubok emocionalni trag. Gubitak nije utjecao samo na njezin privatni život, već i na njezin odnos prema sportu. Skijanje, koje joj je do tada bilo izvor sigurnosti, odjednom gubi dio svog značenja. Povlačenje iz natjecanja bilo je nužno kako bi se suočila s novonastalom situacijom. Povratak na stazu donio je brojne izazove. Fokus koji je prije bio automatski sada je zahtijevao svjestan napor, a osjećaj sigurnosti u brzini i pokretu bio je narušen. Sljedeće sezone bile su obilježene promjenjivim rezultatima i čestim pogreškama. Na Olimpijskim igrama 2022. više puta nije završila utrke i to je bilo jedno od najtežih razdoblja u njezinoj karijeri. Javnost je tada svjedočila Mikaelinoj ranjivosti koja prije nije bila toliko izražena, a činilo se da se možda više nikada neće vratiti na sami vrh.

Olakšanje i tiha potvrda

Unatoč svemu, postupno je pronašla način za povratak. Ključnu ulogu ponovno je imao rad. Ponavljanje osnovnih elemenata, vraćanje tehničkim temeljima i strpljenje postali su središnji dio procesa. Govorila je o potrebi da ponovno izgradi povjerenje u vlastite sposobnosti, korak po korak. Taj proces trajao je mjesecima i nije bio linearan. Kako su rezultati počeli dolaziti, vraćala se i sigurnost. Pobjede su ponovno postale dio njezine svakodnevice, ali s drukčijim značenjem. Svaka utrka nosila je sa sobom iskustvo prethodnih poteškoća i ozljeda. Prelazak granice od 100 pobjeda u Svjetskom kupu bio je povijesni trenutak koji je potvrdio njezinu iznimnost, ali i upornost. Kasniji olimpijski uspjesi imali su dublju emocionalnu dimenziju. Osjećaj olakšanja i tihe potvrde bio je izraženiji od same euforije. Dug put kroz osobni gubitak i profesionalne izazove dao je tim trenucima posebnu težinu. U tim trenucima vidljiva je kombinacija Mikaelina iskustva, zrelosti i unutarnje stabilnosti. Njezin odnos prema sportu s vremenom se razvijao. Početna potreba za savršenstvom dobila je širi kontekst u kojem su važni i prihvaćanje nesigurnosti i prilagodba promjenama. Kontrola, koja je bila temelj njezina uspjeha, nadopunjena je sposobnošću nošenja s nepredvidivim situacijama.

Utjecaj koji je ostvarila Mikaela Shiffrin nadilazi skijanje, riječ je o jednoj od najboljih ambasadorica u povijesti ovog sporta. Vrlo jednostavna, otvorena, iskrena i pristupačna osoba, koja beskompromisno stremi za uspjehom, ali ne bježi ni od svojih strahova, trauma i poteškoća, jedna je od najupečatljivijih sportskih persona. Čak i oni koji nisu pretjerano zainteresirani za skijanje barem otprilike poznaju Mikaelinu priču. Iako nas njezine dominantne utrke možda katkad i živciraju zbog svoje rezultatske predvidivosti, kada Mikaela stupi na stazu, sve staje i samo se divite njezinoj nadljudskoj kvaliteti, zbog koje je već više od desetljeća u vrhu svjetskog skijanja.