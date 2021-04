Svaka čast momci: Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili Miami Open!

Najbolji svjetski teniski par u 2021., hrvatski reprezentativci Nikola Mektić i Mate Pavić postali su pobjednicima Miami Opena, nakon što su u finalu nadigrali Britance Daniela Evansa i Neala Skupskog sa 6:4, 6:4 za 75 minuta.

Mektiću i Paviću je ovo bilo peto zajedničko finale, prvo na turniru Masters 1000 serije u kojem su došli do četvrtog naslova u ovoj sezoni. Ujedno su postali prvi Hrvati koji se mogu pohvaliti naslovom u paru na Miami Openu, a do njega su došli na uvjerljiv način, bez izgubljenog seta.

Početak finala nije im išao na ruku, jer je u petom gemu britanska kombinacija došla do 'breaka' kad je na odlučujućem poenu Pavić napravio dvostruku pogrešku. No, već u sljedećem gemu se iskupio nizom odličnih reterna kojima je slomljen servis Dana Evansa za izjednačenje na 3:3. Do kraja seta Mektić i Pavić su dominirali, imali dvije prilike za 'break' u osmom gemu, a ponovno su slomili Evansov servis u desetom gemu i iskoristili prvu set-loptu.

U drugom setu prilika za 'break' nije bilo sve do desetog gema, u kojem su Nikola i Mate ponovno spojili nekoliko sjajnih reterna i iskoristili prvu meč-loptu za njihov najveći zajednički trofej.

- Ovo nam je prvi zajednički Masters 1000 naslov. Puno nam to znači. Meč je bio odličan. Oni su imali su 'break' viška u prvom setu, nije bilo nimalo lako. Zadovoljni smo kako smo odigrali - rekao je Mate Pavić nakon dvoboja koji mu je donio povratak na čelno mjesto ATP ljestvice igrača parova.

- Prvi put sam bio broj jedan desetak tjedana. Nadam se da sad mogu i duže. Prvi smo i na renkingu parova. Zaslužujemo to. Nadam se da možemo nastaviti ovako - prokomentirao je Splićanin povratak na vrh ATP ljestvice.

U 28. ovosezonskom nastupu Mektić i Pavić su stigli do 25. pobjede (25-3) i uvjerljivo su najbolji par u 2021.

- Ne mogu vam otkriti pravu tajnu, ali mogu reći da je zadovoljstvo igrati s ovim dečkom. Odlično se slažemo na terenu i izvan njega - odgovorio je Nikola Mektić na pitanje o tajni uspješnosti drugog hrvatskog para koji je osvojio naslov na Masters 1000 turniru.

Mektić je bio dio i prvog para, kad je s Frankom Škugorom osvojio pobjednički trofej u Monte Carlu prije dvije godine. Upravo je Monte Carlo nova stanica za Nikolu i Matu.

- Novi veliki turnir. Svaki Masters 1000 je motivacija. Nadam se da ćemo zadržati fokus i nastaviti pobjeđivati - zaključio je 32-godišnji Zagrepčanin.

Mektić i Pavić su za naslov u Miamiju zaradili 1000 bodova, a podijelit će novčanu nagradu od 81.000 američkih dolara.