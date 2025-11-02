Sutra počinje Svjetsko prvenstvo U-17, evo gdje ćete moći gledati male vatrene

Hrvatska reprezentacija do 17 godina u ponedjeljak u Dohi ima prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, protiv reprezentacije Senegala od 14 sati. Najvažnija vijest iz Katara glasi: osigurani su tv-prijenosi malih vatrenih, moći ćete ih gledati na tv-postaji MaxSport.

Izbornik Marijan Budimir na SP je pozvao sljedeće igrače:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka);

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo);

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo);

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo).

Raspored utakmica (skupina C):

3. studenoga, 14:00: Senegal – Hrvatska;

6. studenoga, 16:15: Ujedinjeni Arapski Emirati – Hrvatska;

9. studenoga, 15:45: Hrvatska – Kostarika.

Na Svjetskom prvenstvu natječe se 48 reprezentacija. U eliminacijsku fazu plasirat će se dvije prvoplasirane selekcije iz skupine i osam najboljih trećeplasiranih.