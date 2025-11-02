Naši Portali
Daruj otkucaj života

Pogledajte predivnu gestu igrača Dinama i Rijeke na derbiju, cilj ove akcije jako je plemenit
Autor
Karlo Ledinski
02.11.2025.
u 10:40

Cilj humanitarne akcije je prikupljanje 69.822,51 eura za kupnju vitalnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, referentnom centru za svu djecu sa srčanim bolestima.

Nakon što su prije prošlosezonskog derbija odigranog na Maksimiru igrači Dinama i Rijeke izašli na teren u majicama podrške humanitarnoj akciji „Palčići i Nema predaje za bolnicu Sveti Duh“, dva sportska rivala ponovno su pokazala zajedništvo kada je riječ o temama bitnijima od samog sportskog rezultata.

Ovoga puta su, neposredno uoči derbija 12. kola SuperSport HNL-a, iskazali podršku humanitarnoj akciji „Daruj otkucaj života“, namijenjenoj djeci s prirođenim srčanim greškama.

Igrači Dinama i Rijeke na teren su izašli u pratnji nasmijanih 'srčekovaca', kako od milja zovemo mališane koji žive s tim 'nevidljivim' stanjem, i time im omogućili iskustvo koje će pamtiti do kraja života. 

'Srčekovci' i igrači Dinama izašli su na teren u majicama humanitarne akcije „Daruj otkucaj života“, dok su igrači Rijeke i suci utakmice bili u majicama udruge „Veliko srce, malom srcu“, jedne od najstarijih hrvatskih humanitarnih udruga koja je, uz podršku i suradnju Dinamove zaklade „Nema predaje“, pokrenula ovu akciju s jasnim ciljem – pomoći djeci s urođenim srčanim greškama.

Cilj humanitarne akcije je prikupljanje 69.822,51 eura za kupnju vitalnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, referentnom centru za svu djecu sa srčanim bolestima. 

Osim financijske pomoći, Dinamova zaklada i udruga „Veliko srce, malom srcu“, žele osvijestiti javnost o važnosti prevencije srčanih oboljenja i redovitih preventivnih pregleda.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom donacije na posebno otvoreni humanitarni račun: HR5123600001503681909 (Zagrebačka banka).

„Svaka donacija, bez obzira na iznos, pomaže - jer svako dijete zaslužuje svoj otkucaj života“, proučili su kratko iz udruge „Veliko srce, malom srcu“ i Dinamove zaklade „Nema predaje“

