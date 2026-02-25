Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATAK SVE BLIŽE

Suspendirani bivši Hajdukovac sprema se za povratak nogometu s legendarnim hrvatskim trenerom

Split: Poznati s tribina Poljuda prate utakmicu Hrvatska - Mađarska
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
25.02.2026.
u 09:47

Vušković u Splitu trenira s legendarnim hrvatskim trenerom i bivšim desetobojcem Joškom Vlašićem, bivšim trenerom svjetske prvakinje u skoku u vis i vlastite kćeri Blanke

Mariju Vuškoviću uskoro će se moći vratiti profesionalnom nogometu nakon što je u studenom 2022. suspendiran na četiri godine zbog zlouporabe dopinga. Bivši stoper Hajduka inzistira kako je nevin te se na odluku o suspenziji nekoliko puta žalio i pokušavao dokazati da je nedužan, ali ona nije promijenjena. Podršku mu je pružio i klub, HSV, koji mu je produljio ugovor iako Mario za njih ne može igrati sve do 15. studenog ove godine kada mu suspenzija službeno istječe.

Iako ima još gotovo devet mjeseci do povratka igranju, Mario je vrlo discipliniran i redovito trenira kako bi ostao u formi na oduševljenje njemačkog kluba. "Mario je u top fizičkom stanju i radi s pedantnošću i strašću kakva se rijetko viđa" - rekao je o njemu sportski direktor HSV-a Claus Costa.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

Vušković u Splitu trenira s legendarnim hrvatskim trenerom i bivšim desetobojcem Joškom Vlašićem, bivšim trenerom svjetske prvakinje u skoku u vis i vlastite kćeri Blanke te ocem hrvatskog reprezentativca Nikole s kojim je također radio. Vuškoviću rad sa stručnjakom kakav je Joško definitivno može samo pomoći, a posebnu pažnju posvećuju igri glavom i poboljšanju eksplozivnosti.

Vušković u rujnu može početi trenirati s ostatkom momčadi, a u studenom može i zaigrati za HSV. Tijekom suspenzije klub mu je zabranio igranje drugih sportova kako bi se izbjegle ozljede pa je osuđen na treninge u teretani i individualne nogometne treninge.
Ključne riječi
Trening Joško Vlašić Suspenzija Mario Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!