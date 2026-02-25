Suspendirani bivši Hajdukovac sprema se za povratak nogometu s legendarnim hrvatskim trenerom

Mariju Vuškoviću uskoro će se moći vratiti profesionalnom nogometu nakon što je u studenom 2022. suspendiran na četiri godine zbog zlouporabe dopinga. Bivši stoper Hajduka inzistira kako je nevin te se na odluku o suspenziji nekoliko puta žalio i pokušavao dokazati da je nedužan, ali ona nije promijenjena. Podršku mu je pružio i klub, HSV, koji mu je produljio ugovor iako Mario za njih ne može igrati sve do 15. studenog ove godine kada mu suspenzija službeno istječe.

Iako ima još gotovo devet mjeseci do povratka igranju, Mario je vrlo discipliniran i redovito trenira kako bi ostao u formi na oduševljenje njemačkog kluba. "Mario je u top fizičkom stanju i radi s pedantnošću i strašću kakva se rijetko viđa" - rekao je o njemu sportski direktor HSV-a Claus Costa.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vušković u Splitu trenira s legendarnim hrvatskim trenerom i bivšim desetobojcem Joškom Vlašićem, bivšim trenerom svjetske prvakinje u skoku u vis i vlastite kćeri Blanke te ocem hrvatskog reprezentativca Nikole s kojim je također radio. Vuškoviću rad sa stručnjakom kakav je Joško definitivno može samo pomoći, a posebnu pažnju posvećuju igri glavom i poboljšanju eksplozivnosti.

Vušković u rujnu može početi trenirati s ostatkom momčadi, a u studenom može i zaigrati za HSV. Tijekom suspenzije klub mu je zabranio igranje drugih sportova kako bi se izbjegle ozljede pa je osuđen na treninge u teretani i individualne nogometne treninge.