ŠOK ZA IGRAČE

Pozlilo treneru Rijeke Victoru Sanchezu! Zadržali ga u bolnici

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
25.02.2026.
u 10:14

Njegove obveze u sljedećim danima do povratka na klupu preuzet će pomoćnik Ramiro Muñoz

Nogometaše Rijeke sutra na Rujevici očekuje uzvratna utakmica playoffa Konferencijske lige protiv ciparske Omonije, no čini se kako će u tu utakmicu ući bez svog glavnog trenera. Kako je klub objavio na svojim društvenim mrežama, Victor Sanchez u utorak navečer završio je u bolnici te je upitno hoće li biti otpušten na vrijeme da se pridruži igračima uoči utakmice sezone.

– Trener Rijeke Victor Sanchez u utorak navečer potražio je liječničku pomoć nakon što se nije osjećao dobro. Trener je preventivno zadržan u bolnici kako bi se obavile sve potrebne pretrage i osjeća se dobro. Njegove obveze u sljedećim danima, do povratka na klupu, preuzet će pomoćnik Ramiro Muñoz. Treneru prije svega želimo dobro zdravlje, brz oporavak i još brži povratak na klupu – poručili su iz kluba.


Zasad nije poznato kakve je simptome imao 50-godišnji stručnjak ni koje pretrage mora odraditi. On je isključen u nedjeljnom jadranskom derbiju protiv Hajduka zbog prigovora sucima nakon čega se ispričao navijačima zbog žustre reakcije.

Sanchez je na klupu Rijeke sjeo u rujnu prošle godine naslijedivši Radomira Đalovića koji je momčad ostavio u krizi. Do sada se pokazao kao vrlo dobro rješenje. Klub je podigao do trećeg mjesta na prvenstvenoj ljestvici i doveo ga nadomak plasmana u osminu finala Konferencijske lige. U prvoj utakmici na Cipru slavili su s 1:0 te na domaćem terenu imaju veliku priliku potvrditi prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Ključne riječi
trener hospitalizacija NK Rijeka Victor Sanchez

