UEFA JE BILA STROGA

Suspendiran trener Barcelone, morat će posegnuti i u džep, kažnjeni Yamal i Lewandowski

Pre-Season Friendly - FC Seoul v FC Barcelona
KIM HONG-JI/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
08.08.2025.
u 19:58

Financijski je kažnjen i Inter i to sa 33,500 eura zbog toga što su njegovi navijači blokirali prolaze na tribinama te također palili baklje

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Hansi Flick i njegov pomoćnik Marcus Sorg kažnjeni su sa po jednom utakmicom zabrane sjedenja na klupi u eurokupovima te sa po 20,000 eura zbog nepriličnog ponašanja nakon uzvratnog susreta prošlosezonske Lige prvaka protiv Intera odigranog još u svibnju, objavila je UEFA. Flick i Sorg tako neće moći voditi momčad u prvoj utakmici ovosezonske Lige prvaka sredinom rujna.

Uz Flicka i Sorga kažnjeni su i igrači Barcelone Lamine Yamal i Robert Lewandowski sa po 5,000 eura jer nisu u potpunosti slijedili upute antidopinškog službenika nakon već spomenute utakmice protiv Intera. Barcelona je kažnjena i sa 7,750 eura jer su njezini navijači plili baklje i bacali predmete na teren tijekom utakmice.

Financijski je kažnjen i Inter i to sa 33,500 eura zbog toga što su njegovi navijači blokirali prolaze na tribinama te također palili baklje.
