Poslušaj
SRAMOTNE SCENE

VIDEO Opći kaos nakon utakmice Afričkog kupa nacija: Za sve je kriv sin legendarnog Zidanea

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Algeria v Nigeria
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 09:41

Tijekom nigerijskog slavlja, razočarani Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea, uletio je najprije u verbalni, a zatim i fizički sukob s nekoliko protivničkih igrača

Nogometna reprezentacija Nigerije novi je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir. To su dobre vijesti za Dinamo jer im se vraćaju dva vrlo važna igrača Bakrar i Bennacer. 

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno  asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0.

Događaji nakon završetka dvoboja bacili su sjenu na samu utakmicu. Tijekom nigerijskog slavlja, razočarani Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea, uletio je najprije u verbalni, a zatim i fizički sukob s nekoliko protivničkih igrača. Na terenu je nastao opći kaos, a redari su u posljednji trenutak spriječili dio alžirskih navijača da utrče na travnjak, čime su izbjegnuti ozbiljniji incidenti. Video tučnjave možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
Zinedine Zidane nigerija Alžir Luca Zidane

