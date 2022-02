Sudac kojeg je Rebić primio za glavu: Rasplakao sam se, mislio sam da će me zadaviti

Ante Rebić je nakon iznenađujućeg prvenstvenog poraza Milana protiv Spezije (1:2) na San Siru 17. siječnja uhvatio suca Marca Serru za glavu, zbog čega se rasplakao poslije utakmice.

- Mislio sam da će me Rebić zadaviti. Onda je shvatio kao čovjek da bi i on mogao promašiti prazan gol te je razumio što sam ja napravio. Mnogi suci, možda i svi, napravili bi isto i imali istu reakciju - kazao je Serra.

Sve se dogodilo zbog poništenog pogotka u drugoj minuti sudačke nadoknade. Pogotka koji je asistirao upravo Rebić Junioru Messiasu. Uspio je pobjeći pratnji i gurnuti loptu prema Messiasu da bi ga protivnički igrač srušio na travnjak prekršajem.

Ante Rebic of AC Milan discusses with Referee Marco Serra during the Serie A 2021/22 football match between AC Milan and Spezia Calcio at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on January 17, 2022

Sudac Serra poništio je pogodak i dosudio slobodan udarac za Milan. Rebić je s nevjericom dočekao tu odluku Serre. Rukama ga je uhvatio za glavu te prislonio svoje čelo.

- Fokusirao sam se na Rebića i Bastonija koji je dolazio s leđa i mislio sam kako će biti prekršaj ako ga dodirne. Jer sam mislio da puca na gol i tada je nemoguće doći do lopte, a da ne napraviš prekršaj. Tako sam potpuno propustio cijeli scenarij i nisam vidio da Messias treba šutirati. Sjećam se da sam pomislio kako ne bi bilo dobro da ubaci loptu u gol - pojasnio je razloge svoje odluke talijanski sudac.

U konačnici, Rebić može biti sretan što nije dobio crveni karton jer je prema pravilima trebao s obzirom da se svaki fizički kontakt sa sucem strogo brani.

