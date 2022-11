Strupar: Belgijci izgledaju kao da su posvađani na terenu, Hrvatska ima jednu veliku prednost

Posljednji krug razigravanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u Kataru sve više se zahuktava. Hrvatska će također sutra u okršaju s Belgijom krojit svoju sudbinu te ćemo doznati hoće li Dalićevi izabranici nastaviti s natjecanjem u play-offu. A u Večernjakovom studiju gostovao je Branko Strupar, bivši nogometaš Dinama i Genka rođen u Zagrebu, koji je između 1999. i 2002. godine nosio dres belgijske reprezentacije. Emisiju je vodio urednik Večernjakove sportske rubrike Karlo Ledinski, a u studiju s njima je bio i naš novinar Hrvoje Delač.

- Imam podijeljene osjećaje jer igrao sam za Belgiju, a nažalost odlučujuću utakmicu igra s Hrvatskom. Naša reprezentacija je u prednosti i prema onom što je pokazala zaslužila je da prođe dalje. Nadam se da će se to i dogoditi - kazao je Strupar u uvodu te dodao:

- Belgija je u Rusiji, kao i Hrvatska, napravila svjetski uspjeh trećim mjestom. Međutim, u odnosu na to vrijeme ovo sad nije niti sjena te momčadi. Imaju dosta starih igrača. A najbitnija razlika je što oni nemaju momčadski duh. Izgledaju kao da su posvađani na terenu.

Ima li u belgijskoj momčadi podjele kao što pišu mediji?

- U moje vrijeme nije bilo podjele, ali bilo je neobično kad smo imali okupljanja i sastanke. Za jednim stolom su sjedili oni koji pričaju flamanski, a za drugim oni koji govore francuski. I bilo je jako teško komunicirati. Pa sam jednom morao Wilmotsa moliti da Mpenzi kaže da ne ulazi u zaleđe.

Jedna detalj nas može brinuti i tradicija nam ne ide na ruku.

- Da, postoji opasnost trećeg kola. Kad god nam je trebala pobjeda u posljednjem kolu na SP nismo je uspjeli ostvariti. Očito se ne znamo nositi s tim pritiskom, no nadamo se da će izbornik Dalić pronaći dobitnu formulu - naglasio je Delač.

Među Belgijcima su i zvijezde koje su dok su bili klinci Strupara gledale kao uzora.

- Da, Courtois i De Bruyne su velike zvijezde ponikle u Genku. Courtoisu sam se jednom prilikom potpisao na ruku pa je on roditeljima vikao kako je više neće oprati. Isto tako kad je De Bruyne sa Cityjem gostovao u Zagrebu u Ligi prvaka susreo sam se s njim. On je belgijski Modrić i baš je pravi dečko. Može igrati u bilo kojem klubu i on im je najveća zvijezda s obzirom da su se Hazard i Lukaku mijenjajući klubove malo pogubili.

Bili ste velika zvijezda u Belgiji.

- S Genkom sam osvojio sve, ali uvijek sam ostao na zemlji i imao odličan odnos s navijačima. Ljudi su to prepoznali, a posebice su me cijenili kad sam progovorio flamanski iako je njima to smiješno zvučalo.

Igrali ste na Euru 2000. i SP 2002. s Belgijom.

- Nevjerojatno je bilo igrati protiv Ronalda, Ronaldinha i Rivalda. Suvereno su Brazilci osvojili naslov, a nas su pobijedili golovima Ronalda i Rivalda. Tada Belgija nije imala reputaciju kao danas. Mi smo bili snažni kako kolektiv, a današnja momčad puna je snažnih individualaca.

Mnogi belgijskom izborniku zamjeraju što uporno u prvi sastav gura Edena Hazarda koji je daleko od najboljih dana.

- Njegov stil igre je da ne igra jednostavno već ide 'jedan na jedan'. Prije mu je to išlo no sad više nije taj. Isto očekuju da će ih Lukaku spasiti, no i on je izgubio kontinuitet - naglasio je Strupar.

Ipak, Hrvatska mora biti izrazito oprezna.

- Belgija ima vrhunske igrače koji prema Transfermarktu vrijede više od hrvatskih. Ima mnogo velikih zvijezda i nadam se da će naši igrači zadržati ozbiljnost i poletnost kao protiv Kanade. Moramo biti oprezni jer Belgija uvijek može odigrati vrhunsku utakmicu. A kad je riječ o doigravanju volio bih da izbjegnemo dio ždrijeba gdje su Španjolska i Brazil - naglasio je Delač.

Strupar je dodao da mu stižu poruke iz Genka kako će svi navijati za Hrvatsku što dovoljno govori o atmosferi koja vlada u Belgiji uoči odlučujuće utakmice.

