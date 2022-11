Nevjerojatno, poslušajte kako je srpski komentator tugovao kod golova Hrvatske

Hrvatska reprezentacija nije najbolje ušla u susret Svjetskog prvenstva protiv Kanade, jer je suparnike već u 2. minuti u vodstvo doveo brzi Alphonso Davies. Vatreni su na kraju ipak uvjerljivo slavili s 4:1, što se jednom srpskom komentatoru baš i nije svidjelo.

Naime, prenosio je utakmicu na Areni Sport i rani gol Kanađana proslavio kao da sutra ne postoji. Kao da Srbija igra u finalu Mundijala.

A onda je počeo 'kockasti' preokret. Andrej Kramarić izjednačio je u 36. i komentator 'potonuo'. Na njegov je gol reagirao potišteno, a jasno da mu se nije svidio ni pogodak za 2:1 kojeg je prije odlaska na odmor postigao Marko Livaja.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Canada - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 27, 2022 Croatia's Mateo Kovacic and Marcelo Brozovic celebrate after the match REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Kako je to zvučalo, možete poslušati OVDJE.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista