Stručnjaka koji je otkrio Di Mariju i Edersona stigao u Osijek: 'Imamo viziju za Osijek'

NK Osijek je službeno predstavio svog novog sportskog direktora, Portugalca Josea Botu (57). Riječ je o čovjeku koji je osam godina radio kao šef skautske službe Benfice, a zatim je isti posao radio u Šahtaru. Posljednji mu je angažman bio u PAOK-u, od 2021. do 2023. godine.

Osobito je zamjetan njegov učinak u klubu iz Lisabona gdje je otkrio igrače poput Angela Di Marie (prodan u Real za 35 mil. eura), Axela Witsela (prodan u Zenit za 40 mil. eura), Nemanje Matića i Davida Luiza (prodani u Chelsea za 25 mil. eura), Jana Oblaka (prodan u Atletico za 16 mil. eura) te Edersona (prodan u Man. City za 40 mil eura). Bota je danas govorio na konferenciji za medije.

"Nakon svih analiza vidjet ćemo tko se može od stranih igrača najbolje adaptirati na našu ligu. Vidjet ćemo s trenerima, ne znamo hoće li tržište biti Latinska Amerika, ili Skandinavija... Naš je fokus trenutačno na Hrvatskoj", rekao je Bota pa nastavio:

"Svaki klub na svijetu želi pobijediti. Problem je što mnogi klubovi ne znaju kako to učiniti. Nemaju pravi put prema za pobjede. Kada sam pričao s predsjednikom, jako mi se svidjelo što je tražio od mene. Ne želi da osvojimo Ligu prvaka, nije me to tražio, on želi razviti klub. Ove klupske prostorije, ovaj stadion... Predsjednik me nagovorio da dođem ovdje."

"Ne moramo pobijediti sutra, možemo, ali ne možemo više ovako raditi. Nećemo potrošiti puno novca, ponekad tako ne dođete do pobjeda. Moramo stvoriti novu bazu, strategiju, iskoristiti ovo tržište i resurse koji su nam raspolaganju. Želimo da Osijek postane najveća nogometna akademija u Hrvatskoj. Želim stvoriti viziju koju će drugi ljudi moći nastaviti u Osijeku. To će biti Osijekova snaga", kazao je Portugalac i dovršio navodeći svoje planove u skoroj budućnosti:

"Znam ovu momčad, gledao sam puno utakmica, ali nemam dovoljno znanja kako bih govorio o prednostima i manama. Potrebno mi je vrijeme. Mogu srljati i kupovati razno razne igrače, ali neću biti ta osoba. Još ne znam ligu sto posto, možda je netko dobro igrao, ali se neće prilagoditi u ovoj ligi."

