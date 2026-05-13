Globalna ulaganja u infrastrukturu veća od 150 bilijuna dolara do 2050.

Globalna infrastruktura ulazi u dosad nezapamćen ciklus ulaganja. Očekuje se da će godišnja izdvajanja porasti s 4,4 bilijuna dolara u 2024. godini na 6,9 bilijuna dolara u 2050., objavljeno je u PwC-ovu izvješću Global Infrastructure Outlook 2050, koje donosi projekcije globalnih infrastrukturnih ulaganja do sredine ovog stoljeća. U promatranom razdoblju kumulativna globalna ulaganja u infrastrukturu trebala bi dosegnuti 151,1 bilijun dolara, dok države ubrzano moderniziraju prometne, energetske i industrijske sustave kako bi odgovorile na zahtjeve vezane za umjetnu inteligenciju, elektrifikaciju i urbanizaciju. U realnim iznosima, projekcije upućuju na to da će takva ulaganja u idućih 25 godina biti dvostruko veća nego u prethodnih 20 godina, za koje ne postoje usporedivi podaci. Iz PwC-a ističu kako je njihova analiza prva takve vrste te donosi dugoročne projekcije za devet sektora, 20 podsektora te 45 zemalja i teritorija, koji zajedno čine 88% globalne gospodarske aktivnosti. Temelji se na podacima o ulaganjima u posljednjih 20 godina, uz modeliranje budućih ulaganja na temelju ekonomskih i regulatornih čimbenika.