VELIKA OBNOVA

Globalna ulaganja u infrastrukturu veća od 150 bilijuna dolara do 2050.

Jolanda Rak Šajn
13.05.2026.
u 17:45

Najviše se ulaže u sektor obrane, godišnja izdvajanja za vojarne bit će 2,3 puta veća nego 2024. potaknuta sve izraženijim geopolitičkim rizicima

Globalna infrastruktura ulazi u dosad nezapamćen ciklus ulaganja. Očekuje se da će godišnja izdvajanja porasti s 4,4 bilijuna dolara u 2024. godini na 6,9 bilijuna dolara u 2050., objavljeno je u PwC-ovu izvješću Global Infrastructure Outlook 2050, koje donosi projekcije globalnih infrastrukturnih ulaganja do sredine ovog stoljeća. U promatranom razdoblju kumulativna globalna ulaganja u infrastrukturu trebala bi dosegnuti 151,1 bilijun dolara, dok države ubrzano moderniziraju prometne, energetske i industrijske sustave kako bi odgovorile na zahtjeve vezane za umjetnu inteligenciju, elektrifikaciju i urbanizaciju. U realnim iznosima, projekcije upućuju na to da će takva ulaganja u idućih 25 godina biti dvostruko veća nego u prethodnih 20 godina, za koje ne postoje usporedivi podaci. Iz PwC-a ističu kako je njihova analiza prva takve vrste te donosi dugoročne projekcije za devet sektora, 20 podsektora te 45 zemalja i teritorija, koji zajedno čine 88% globalne gospodarske aktivnosti. Temelji se na podacima o ulaganjima u posljednjih 20 godina, uz modeliranje budućih ulaganja na temelju ekonomskih i regulatornih čimbenika.

umjetna inteligencija AI zračne luke željeznice ulaganja infrastruktura

PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

