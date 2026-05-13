Legenda i prvak svijeta u teškoj depresiji: Jedem, pijem i ne želim da me itko vidi kako izgledam

Vratarska legenda Marseillea te prvak svijeta s Francuskom 2018. godine, Steve Mandanda, objavio je autobiografiju Dan poslije, u kojoj iskreno progovara o problemima s mentalnim zdravljem i depresiji s kojom se suočio nakon što je prošlog ljeta završio dugu i uspješnu karijeru.

Bivši vratar u knjizi iskreno opisuje svoje iskustvo, nadajući se da će poslužiti kao primjer drugim nogometašima koji su se našli u sličnoj situaciji. Mandanda je u dresu Marseillea branio na 613 utakmica, dok je u Ligue 1 igrao 555 utakmica. Osvojio je jedan naslov prvaka Francuske.

Za reprezentaciju Francuske ima 35 nastupa i svjetski naslov 2018., a bio je i dio nacionalne momčadi koja je došla do finala SP-a 2022. i EP-a 2016.

- Već tjednima gotovo ništa nema okusa. Srpanj je, sam sam, vruće je, prozor je poluotvoren, Rennes usred ljeta. Ljuljam se poput klatna. Dani su mi beskrajni i prazni. Bez energije. Bez smisla. Je li ovo zaista ta 'mala smrt'? (...) Nisam dobro. Ne radim ništa, apsolutno ništa. Dobro, lažem, jutros sam s prijateljem igrao padel (...) On ima posao. Što će biti sa mnom? Što da radim sa svojim životom, sa svojim danima? Tonem u tišini (...) Nisam želio zauvijek stati, predobro sam znao koliko sam volio taj život (...) Nezaposlen sam, ležim na kauču i ne znam što čekam, ne znam što želim. Ništa mi se ne da - ulomci su iz njegove knjige koji su zasada dospjeli u javnost.

- Nemam više raspored, nikakav ritam, nikakve obaveze, ništa. To je katastrofa, promatram se nekako sa strane (...) Ništa mi se u mom životu trenutačno ne sviđa. Mislim da sam nesretan. U svakom slučaju, izgubljen sam. Nemam više nikakve orijentire. Nemam više svoja dva gola i nogomet ispred sebe. Nemam više svlačionicu, kapetansku traku, poglede, riječi, šale, suigrače, naše kave, razgovore, pripreme, avione, specifične treninge, videoanalize, odmore, odjeke dodavanja. Što se događa u praznini mjeseca srpnja? Kako se prelazi na dobru stranu?

- Nisam radio apsolutno ništa, do te mjere da sam izgubio pojam o danima, kao ljeti na odmoru kad svi dani postanu isti. Nisam bio dobro (...) Možda sam mogao drukčije upravljati ovim krajem. Možda sam ga mogao predvidjeti.

"Dobio sam tri ili četiri kilograma i to više nije prihvatljivo. Kad ništa ne radim, sklon sam jesti, piti gazirana pića, ta loša kombinacija. To je pravi začarani krug: sve manje izlazim jer ne želim da me ljudi vide takvog. Izoliram se. Kad se probudim, u ogledalu vidim podočnjake. I tako unedogled (...) Prešao sam s dvadeset i pet godina života u kojem je sve bilo isplanirano u minutu na... ništa. Ni rasporeda, ni ritma. Osjećaj praznine ponekad je bezdan - napisao je u knjizi Mandanda.