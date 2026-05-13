PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
13.05.2026.
u 17:24

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

Ruski predsjednik Vladimir Putin primjetno je promijenio retoriku prema predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Na ovu neobičnu promjenu pozornost su skrenuli brojni stručnjaci i promatrači. Tako je, razgovarajući s novinarima nakon parade na Crvenom trgu 9. svibnja, Vladimir Putin neočekivano o predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom govorio u smirenom i izrazito korektnom tonu, uz uobičajenu dozu diplomatske suzdržanosti. "Još jednom sam čuo o tome da je ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spremna održati osobni sastanak. Da, to sam čuo. Ali to ne čujemo prvi put... Mi nikada nismo odbijali, niti sam ja odbijao", izjavio je Putin.

To snažno kontrastira s bivšom retorikom ruskog čelnika, koji je od početka sveobuhvatnog rata pokušavao izbjegavati nazivanje Zelenskog prezimenom, koristeći razne epitete, uključujući i uvredljive. Na primjer, na samom početku rata, 25. veljače 2022. godine, kada je postalo jasno da Ukrajina dočekuje ruske tenkove "Molotovljevim koktelima" i "Bayraktarima", Putin je snimio emotivno i čak pomalo histerično obraćanje ukrajinskim vojnicima. "Uzmite vlast u svoje ruke. Čini se da ćemo se s vama lakše dogovoriti nego s ovim čoporom narkomana i neonacista koji je zasjeo u Kijevu i uzeo za taoce cijeli ukrajinski narod", izjavio je tada Putin.

Promjena retorike nije prošla nezapaženo kako u Ukrajini, tako i u Rusiji. "Odjednom je Putin progovorio o tome da je spreman sastati se s gospodinom Zelenskim radi potpisivanja konačnog mirovnog sporazuma. Još jedna manipulacija, ali već pod sasvim drugom retorikom", piše vojni analitičar Oleksandr Kovalenko. "Gospodin Zelenski. Valjda nelegitimni vođa kijevskog režima. To je to. Pipa (Putin), rezultati", sarkastično piše Z-kanal Alex Parker Returns. "Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin: 'Gospodin Zelenski'. Dakle, Zelenski sada nije narkoman, uzurpator i terorist, nego gospodin?" pita se ruski ratni dopisnik Vladimir Romanov.

Slična razmišljanja iznio je i bivši ruski oligarh i dugogodišnji kritičar Kremlja Mihail Hodorkovski, koji smatra da se prvi put nakon dugo vremena otvara prostor za ozbiljnije mirovne pregovore između Moskve i Kijeva. Kao posebno znakovit detalj izdvojio je trenutak kada je Vladimir Putin nakon parade na Crvenom trgu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nazvao “gospodinom Zelenskim”, što je opisao kao neuobičajeno suzdržan i respektabilan ton kakav od početka rata nije koristio. “Putina slušam više od dvadeset godina i takvu formulaciju nisam čuo otkad je počela invazija”, napisao je Hodorkovski na društvenoj mreži X, ocijenivši da upravo promjena retorike pokazuje kako obje strane sve ozbiljnije razmišljaju o mogućnosti pregovora.

Prema njegovoj procjeni, ni Rusija ni Ukrajina trenutačno ne ostvaruju značajniji napredak na bojištu, dok bi svaki pokušaj velikog preokreta zahtijevao novu masovnu mobilizaciju, dodatni pritisak na gospodarstvo i još snažniju represiju unutar Rusije. Zbog toga smatra da je ograničeno primirje tijekom obilježavanja Dana pobjede pokazalo kako Moskva i Kijev, unatoč ratobornoj retorici, ipak mogu postići dogovore kada to odgovara interesima obiju strana. Hodorkovski tvrdi da je ideja o privremenom prekidu vatre prvi put spomenuta tijekom razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa krajem travnja. Kremlju je, navodi, bilo važno osigurati da vojna parada 9. svibnja prođe bez ukrajinskih napada, dok je Trump želio pokazati da i dalje ima važnu ulogu u mirovnim pregovorima.

Istodobno, Zelenski se našao u nezgodnoj poziciji jer bi odbijanje primirja moglo izazvati novo zahlađenje odnosa sa SAD-om, dok bi otvoreno prihvaćanje Putinovih uvjeta bilo politički teško održivo u Ukrajini. Kao kompromis, Kijev je predložio dulje primirje koje bi počelo nekoliko dana ranije, no Moskva ga je odbila i nastavila zračne napade, uz upozorenja da bi svaki pokušaj ometanja parade u Moskvi mogao izazvati novu eskalaciju. Ipak, diplomatski kontakti nastavili su se iza zatvorenih vrata, a kulminirali su trodnevnim prekidom vatre od 9. do 11. svibnja te dogovorom o velikoj razmjeni zarobljenika po principu “1000 za 1000”. Hodorkovski smatra da je takav rasplet odgovarao objema stranama – Putin je osigurao mirnu proslavu Dana pobjede, a Zelenski pokazao Washingtonu spremnost na fleksibilnost i pritom dogovorio jednu od najvećih razmjena zarobljenika od početka rata.

Posebno je istaknuo i simboličan potez Zelenskog, koji je dekretom praktički “odobrio” održavanje moskovske parade uklonivši njezinu rutu s popisa mogućih vojnih ciljeva. Iako su se obje strane međusobno optuživale za kršenje primirja, nije došlo do nove velike eskalacije, što Hodorkovski vidi kao dodatni znak da interes za nastavak pregovora ipak postoji. “Prvi put nakon mnogo godina pregovarački mir više ne djeluje potpuno nemoguće”, zaključio je, dodajući kako se pravi Putinovi stavovi često mogu prepoznati upravo kroz nijanse u njegovom rječniku i javnim nastupima.

Inače, Mihail Hodorkovski bivši je ruski oligarh, milijarder i nekadašnji najbogatiji čovjek u Rusiji, koji je bogatstvo stekao 1990-ih nakon raspada Sovjetskog Saveza, ponajviše kroz naftnu kompaniju Yukos i banku Menatep. Početkom 2000-ih ušao je u otvoreni sukob s ruskim predsjednikom Putinom nakon što je počeo financirati oporbene stranke i javno kritizirati korupciju u Kremlju. Ruske vlasti uhitile su ga 2003. pod optužbama za porezne prijevare i pronevjeru, a proveo je oko deset godina u zatvoru, što su mnogi na Zapadu smatrali politički motiviranim procesom. Nakon što je 2013. pomilovan, napustio je Rusiju i danas živi u Londonu, gdje djeluje kao jedan od najpoznatijih kritičara Kremlja i Putinove politike. Od početka ruske invazije na Ukrajinu često upozorava Zapad na dugoročnu sigurnosnu prijetnju iz Rusije te podržava rusku oporbu u egzilu.

Mihail Hodorkovski Volodomir Zelenskij Ukrajina Rusija Vladimir Putin

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar alteralterego001
alteralterego001
13:25 13.05.2026.

Ne znam da li je taj Mihail Hodorkovski glas razuma ili ne ali svakako treba ponoviti što je rekao Ruski povjesničar Jurij Pivovarov u travnju 2026. godine: "Ne znam ništa sramotnije u ruskoj vojnoj povijesti od sadašnjeg rata. Ovo je veliki domovinski rat ukrajinskog naroda protiv osvajača. Nažalost, osvajači su naš [ruski] narod."

Avatar Sidewinder
Sidewinder
12:45 13.05.2026.

Rusi su svijesni da su izgubili rat pa spašavaju šta se može.

NA
NANO
17:41 13.05.2026.

Putin je započeo agresiju i on može završiti taj rat za 24 sata. Vojno napusti Ukrajinski teritorij, plati Rusija Ukrajini ratnu odštetu i Putin sa svojim zločincima se pojavi na sudu za ratne zločine. To je formula za kraj rata i trajni mir.

