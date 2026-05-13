Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DARIO ŠIMIĆ ZA VEČERNJI LIST

'Da mi je netko ljetos kazao da će Dinamo biti ovako dominantan, ne bih mu vjerovao...'

Zagreb: Predstavljanje poštanske marke "Miroslav Ćiro Blažević"
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
13.05.2026.
u 17:11

Victor Sanchez pribojava se sudaca, a Šimić kaže: 'Mislim da su suci cijele ove sezone bili izuzetno korektni, može se dogoditi pogreška na jednu ili na dugu stranu. Ne razumijem tu izjavu...'

Utakmicu između Dinama i Rijeke na Opus Areni će uživo gledati i Dario Šimić, naš bivši vatreni as i igrač Dinama.

- Dinamo je veliki favorit u ovoj utakmici, s obzirom na ovu sezonu, posebice zadnjih nekoliko mjeseci. No, u 90 minuta sve je otvoreno jer je Rijeka ove godine protiv Dinama igrala dobro, tako da će utakmica biti neizvjesna do samoga kraja.

Rijeka je pružila snažan otpor Dinamu u Maksimiru, a njihov trener Victor Sanchez kaže da se malo pribojava i sudaca, što kažete na tu izjavu?

- Ne znam, mislim da su suci cijele ove sezone bili izuzetno korektni, može se dogoditi pogreška na jednu ili na dugu stranu. Ne razumijem tu izjavu.

Da vam je netko prije sezone kazao da će Dinamo igrati za dvostruku krunu, biste li povjerovali u to?

- Dinamo je naša najveća momčad i uvijek ide na prvenstvo i kup. S obzirom na velike promjene, ne bih vjerovao da će pobijediti ovako dominantno. 

Osobito s obzirom na prošlu sezonu?

- Pa i zadnje dvije-tri godine bilo je ipak mučenje. Promijeniti toliko igrača ipak je lutrija koja je na kraju završila jako dobro.

Slažete li se da je ovaj novi Dinamo Marija Kovačevića odradio lakši dio posla, a da onaj teži dolazi tek ovoga ljeta, posebice kad govorimo o plasmanu u Ligu prvaka?

- Ide se korak po korak. Jako je velika stvar napraviti tako velike promjene i da Dinamo tako dominantno pobijedi u prvenstvu. To je bila najvažnija stvar. Naravno, to je dobra baza za nadogradnju. Jer u nogometu ne postoje garancije, kvalifikacije će biti opet neka lutrija, kao što će to biti i utakmica s Rijekom. Bez obzira koliko  si dobar, trebaš imati i malo sreće. ž

Sviđa li vam se kako Dinamo igra u zadnje vrijeme?

- Mislim da Dinamo igra odlično - zaključio je Dario Šimić.
Ključne riječi
Rijeka Dinamo FINALE KUPA Opus Arena Dario Šimić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!