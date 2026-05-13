'Da mi je netko ljetos kazao da će Dinamo biti ovako dominantan, ne bih mu vjerovao...'

Utakmicu između Dinama i Rijeke na Opus Areni će uživo gledati i Dario Šimić, naš bivši vatreni as i igrač Dinama.

- Dinamo je veliki favorit u ovoj utakmici, s obzirom na ovu sezonu, posebice zadnjih nekoliko mjeseci. No, u 90 minuta sve je otvoreno jer je Rijeka ove godine protiv Dinama igrala dobro, tako da će utakmica biti neizvjesna do samoga kraja.

Rijeka je pružila snažan otpor Dinamu u Maksimiru, a njihov trener Victor Sanchez kaže da se malo pribojava i sudaca, što kažete na tu izjavu?

- Ne znam, mislim da su suci cijele ove sezone bili izuzetno korektni, može se dogoditi pogreška na jednu ili na dugu stranu. Ne razumijem tu izjavu.

Da vam je netko prije sezone kazao da će Dinamo igrati za dvostruku krunu, biste li povjerovali u to?

- Dinamo je naša najveća momčad i uvijek ide na prvenstvo i kup. S obzirom na velike promjene, ne bih vjerovao da će pobijediti ovako dominantno.

Osobito s obzirom na prošlu sezonu?

- Pa i zadnje dvije-tri godine bilo je ipak mučenje. Promijeniti toliko igrača ipak je lutrija koja je na kraju završila jako dobro.

Slažete li se da je ovaj novi Dinamo Marija Kovačevića odradio lakši dio posla, a da onaj teži dolazi tek ovoga ljeta, posebice kad govorimo o plasmanu u Ligu prvaka?

- Ide se korak po korak. Jako je velika stvar napraviti tako velike promjene i da Dinamo tako dominantno pobijedi u prvenstvu. To je bila najvažnija stvar. Naravno, to je dobra baza za nadogradnju. Jer u nogometu ne postoje garancije, kvalifikacije će biti opet neka lutrija, kao što će to biti i utakmica s Rijekom. Bez obzira koliko si dobar, trebaš imati i malo sreće. ž

Sviđa li vam se kako Dinamo igra u zadnje vrijeme?

- Mislim da Dinamo igra odlično - zaključio je Dario Šimić.