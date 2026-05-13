IMAJU SVOJU RAČUNICU

I oni danas navijaju za Dinamo: Hajduku nije svejedno tko će osvojiti Kup, jasno je i zašto

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Patrik Mršnik
13.05.2026.
u 16:10

U finalu Kupa između Dinama i Rijeke, oči nogometne javnosti uperene su prema osječkoj Opus Areni. Ipak, s posebnom pažnjom utakmicu prate i navijači Hajduka, kojima ishod izravno kroji europsku sudbinu

Na osječkoj Opus Areni danas se odlučuje o pobjedniku Kupa u dvoboju starih rivala, Dinama i Rijeke. Za zagrebački klub ovo je prilika za dvostruku krunu, uspjeh koji je lani ostvarila Rijeka. Riječani pak dolaze s motivom obrane naslova nakon što su ostali bez titule prvaka.  Iako na terenu neće biti njihovih ljubimaca, navijači Hajduka imaju dobar razlog za praćenje finala. U rijetkoj sportskoj situaciji, Splićani će priželjkivati pobjedu najvećeg rivala. Razlog je pragmatične prirode i tiče se europskih natjecanja. Hrvatska, naime, ima četiri predstavnika: prvak ide u Ligu prvaka, osvajač Kupa u Europsku ligu, a druga dva kluba u Konferencijsku ligu.

Ključ računice je u tome što je Dinamo kao prvak već osigurao Europu. Ako plavi osvoje i Kup, potvrdivši dvostruku krunu, mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu prebacuje se na drugoplasiranu momčad prvenstva - Hajduk. Za splitski klub to znači povoljniji status u europskim natjecanjima, jer bi put do europske jeseni bio lakši.

Scenarij Dinamove pobjede za Hajduk je daleko najpovoljniji jer otvara vrata pretkola Europske lige. To natjecanje donosi i svojevrsnu "sigurnosnu mrežu". Čak i u slučaju ispadanja iz kvalifikacija za Europsku ligu, Hajduk bi svoj put nastavio u Konferencijskoj ligi. Takav "džoker" značajno povećava šanse da splitski klub napokon osigura toliko željenu europsku jesen.

U suprotnom, ako Rijeka osvoji Kup, situacija se za Splićane drastično pogoršava. Riječani bi tada, kao pobjednici Kupa, uzeli ulaznicu za Europsku ligu. Hajduk bi se kao drugoplasirani morao zadovoljiti nastupom u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, koja je manje atraktivna i ne nudi "padobran" u slučaju ispadanja. Zato će se na Poljudu večeras, makar i potiho, navijati za - Dinamo.
DA
Dadooštri
16:29 13.05.2026.

Ajmo plavi!

