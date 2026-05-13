Poruka ministra dugoprstićima u sportu: Svaki euro treba biti vidljiv i opravdan

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas je predstavio Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini kojim se uvode nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Ovim Pravilnikom definira se sadržaj programa javnih potreba u sportu, kao i metodologija, rokovi i način izrade te dostave programa, zatim detaljno uređuje način izvršavanja programa, kao i rokovi i obveze izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu te način dodjele sredstava, dostave zahtjeva za sufinanciranje te način izvještavanja o utrošku sredstava.

Naš doživljaj ovog pravilnika koji ide u javno savjetovanje (do 12. lipnja) jest da je ministar poslao snažnu poruku dugoprstićima u sportu jer država želi nadzirati svaki euro uložen u sport što se može isčitati i iz priopćenja.

„Prva velika promjena koju uvodimo odnosi se na potpunu transparentnost troškova, jer želimo da svaki euro iz državnog proračuna namijenjen sportu bude jasno vidljiv, opravdan i praćen. Javna sredstva moraju služiti razvoju sporta, sportaša i mladih, a ne netransparentnim praksama. Druga važna promjena je transparentnost samih programa i tu uvodimo jasnija pravila i standarde vezane uz planiranje, provedbu i izvještavanje programa javnih potreba u sportu, kako bi cijeli sustav bio pregledniji, usporediviji i odgovorniji prema građanima. Treće, uspostavlja se sustavna evidencija financijskog praćenja. Time dodatno jačamo kontrolni mehanizam države jer će se financijski tokovi moći kontinuirano pratiti, analizirati i nadzirati. To znači više reda, više odgovornosti i manje prostora za nepravilnosti. I konačno, četvrta važna promjena odnosi se na transparentnost kriterija za dodjelu sredstava s jasnim opsegom prava. Želimo potpuno jasna i jednaka pravila za sve – tko može dobiti sredstva, pod kojim uvjetima i za koje namjene. Time dodatno učvršćujemo načelo pravednosti i jednakog pristupa unutar sustava sporta“, naglasio je uvodno ministar Glavina na predstavljanju te dodao kako će svi procesi biti javno vidljivi kroz Nacionalni informacijski sustav u sportu – NISUS.

„Cijeli proces provodit će se digitalno, uz obveznu javnu objavu podataka. Upravo digitalizacijom i javnom dostupnošću informacija stvaramo moderniji, učinkovitiji i transparentniji sustav sporta, s jasnim pravilima i punom odgovornošću prema javnom novcu i hrvatskim građanima“, rekao je Glavina.

Pravilnikom se tako uvodi obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura. Nadalje, uvodi se i potpuno nova razina standardizacije i preciznog praćenja programa financiranih javnim sredstvima. Tako kada govorimo o nacionalnim sportskim savezima svaki savez će biti evidentiran kao zaseban program, a unutar svakog saveza jasno će se voditi svi potprogrami i aktivnosti u kojima savez sudjeluje.

„Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega je što više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstava kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno: koliko je planirano, koliko isplaćeno i za što je svaki euro potrošen. To je velika promjena u načinu upravljanja sportskim sustavom. Građani, sportaši, klubovi i savezi imat će puno jasniji uvid u korištenje javnog novca, a država snažniji alat kontrole i praćenja učinkovitosti ulaganja“, objasnio je Glavina te istaknuo:

„Jedan od najvažnijih iskoraka koje uvodimo je sustavna evidencija financijskog praćenja za sve korisnike koji koriste sredstva Vlade putem Ministarstva turizma i sporta. Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. To znači da će financijski tokovi biti dostupni i vidljivi praktično odmah, bez odgode i bez prostora za netransparentnost. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda, i to kroz sve ključne vremenske faze provedbe. Drugim riječima, bit će jasno vidljivo što je planirano, iz kojih izvora se financira i kako se sredstva stvarno troše. Istodobno, za sve korisnike javnih poziva i akata Vlade, bilo da je riječ o savezima, klubovima, gradovima ili županijama, uvodi se obveza javne objave financijskih planova i računa za sufinancirane projekte“, zaključio je Glavina.

Od ostalih izmjena napomenimo još kako se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda čime se prvi put dobiva cjelovita slika svih izvora financiranja i njihove namjene. Zatim, svi programi, bilo da je riječ o pripremama i natjecanjima, razvojnim programima ili drugim aktivnostima, moraju imati javno objavljene kriterije, na koje suglasnost daje Ministarstvo turizma i sporta, a dodatno se uvodi obveza donošenja i dostavljanja sistematizacije radnih mjesta, uključujući broj planiranih i popunjenih radnih mjesta, kao i koeficijente te osnovicu za obračun plaća u krovnim sportskim udruženjima i njihovim članicama te i na to prethodnu suglasnost daje Ministarstvo. Konačno, ukida se i dosadašnja fleksibilnost od 5% mogućnosti prenamjene dodijeljenih sredstava bez odobrenja Ministarstva turizma i sporta i uvodi potpuna kontrola nad svakom promjenom u trošenju javnog novca.