FOTO Ella Dvornik novim operacijama šokirala! Uznemirujuće snimke oporavka nikog ne ostavljaju ravnodušnim

Najpoznatija domaća influencerica, 34-godišnja Ella Dvornik, ponovno je privukla pažnju na Instagramu, gdje je podijelila video u kojem je detaljno prikazala proces estetskih zahvata, podizanja obrva i operacije kapaka. U videu je svojim pratiteljima pokazala kako je izgledala prije zahvata, neposredno nakon njih, kao i kroz nekoliko narednih dana, dokumentirajući postupno povlačenje oteklina i otkrivanje konačnih rezultata. Otvoreno je objasnila kako se na ove manje korekcije odlučila kako bi dugoročno odgodila potrebu za invazivnijim zahvatima, poput faceliftinga, koji se najčešće rade u kasnijoj životnoj dobi. Time je još jednom potvrdila svoj pristup transparentnosti prema publici, bez uljepšavanja stvarnosti. Posebnu notu cijeloj priči dala je na samom kraju, kada je svom kirurgu poklonila vlastiti umjetnički rad, autoportret koji je sama nacrtala.

Podsjetimo, nedavno je otkrila i kako joj je crtanje akrilnim flomasterima postalo omiljena kreativna razbibriga, iako je u početku na to gledala tek kao na hobi. S vremenom su njezini radovi počeli privlačiti sve veću pažnju pratitelja, a dio njih izložila je i u svom zagrebačkom stanu, gdje sada krase zidove uokvireni kao osobna galerija. Posebno joj je drago što su njezine slike dio prostora u kojem se nalazi i portret njezina oca, Dine Dvornika, za kojeg vjeruje da bi s odobravanjem gledao na njezin umjetnički izričaj. "On je i sam bio osebujan. Smiješno mi je kad kažu da bi se okretao u grobu, jer je on bio još radikalniji od mene, ovo bi mu vjerojatno bilo sasvim obično", izjavila je u razgovoru za InMagazin. Dodala je i kako njezin specifičan humor, često prožet obiteljskom satirom, predstavlja svojevrsni ispušni ventil. "Netko je to nazvao transgeneracijskim traumama, ali zapravo je očito da su oni ti koji mene tjeraju da ih ‘okrećem u grobu’. To je jednostavno moj humor", objasnila je.

FOTO Vila Marija Mandžukića nalazi se tek desetak metara od mora, a za noćenje ćete izdvojiti pravo bogatstvo

Upravo zbog te izražene svestranosti, majka ju je nedavno usporedila s legendarnom Majom iz dječjih priča, usporedbu koju Ella prihvaća s dozom humora, priznajući kako često ne zna stati kad se nečega primi. Osim crtanja, aktivna je i u glazbi, na društvenim mrežama, bavi se restauracijom namještaja te kreiranjem parfema, a u svemu je vodi znatiželja i potreba za izražavanjem. "Crtam sebe jer najbolje poznajem vlastite misli“, kaže Ella, naglašavajući kako njezini šareni radovi često skrivaju dublje, ponekad i mračnije teme, od psiholoških stanja do društvene kritike. Njezini radovi funkcioniraju poput vizualnih rebusa, u kojima simboli i metafore zamjenjuju konkretne emocije i unutarnje procese. Jedan od upečatljivijih radova, koji su neki doživjeli kao morbidan, prikazuje njezinu spremnost na žrtvu u ostvarivanju ciljeva. "Na jednoj slici odrežem vlastitu nogu - mnogima je to bilo šokantno, ali zapravo simbolizira koliko sam spremna žrtvovati da bih uspjela. Svatko to može interpretirati na svoj način, kao oslobođenje ili nešto drugo“, pojasnila je. Akrilni flomasteri, priznaje, omogućuju joj izražavanje koje joj je ponekad lakše od riječi. Svoje kreativne sklonosti pripisuje genetici, ne samo s očeve strane, a posebno je veseli promatrati hoće li se isti talenti razviti i kod njezinih dviju kćeri.