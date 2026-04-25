VIDEO Svi pričaju o ovom mjestu. Nalazi se blizu Hrvatske, a mnogi ga nazivaju 'europskim Tajlandom'

Sada kada mnogi već uvelike planiraju ljetovanja i traže destinacije koje nisu zatrpane masovnim turizmom, društvene mreže ponovno su u fokus stavile jedno mjesto s Balkana. Riječ je o rijeci Šali, na sjeveru Albanije, koja se sve češće opisuje kao "europski Tajland". Taj naziv nije služben, ali nije teško razumjeti zašto se tako brzo proširio. Voda je nestvarne tirkizne boje, strme litice se nadvijaju nad uskim kanjonima, čamci prolaze kroz dramatičan krajolik i male prirodne "plaže" smještene su uz obalu. U komentarima se često ponavlja ista reakcija. Mnogi na prvi pogled pomisle da gledaju jugoistočnu Aziju, a ne Balkan.

Velik dio popularnosti ovog mjesta dolazi upravo s društvenih mreža. Albanija se sve češće opisuje kao skriveni dragulj Europe, a putnici ističu da na relativno malom prostoru nudi raznolik doživljaj (planine, sela, obala). Rijeka Šala protječe kroz planinski masiv Prokletija. Izvire u blizini sela Theth, a ulijeva se u Komansko jezero, prelazeći put dug oko 37 kilometara. Upravo završni dio toka, u blizini jezera, najčešće se pojavljuje na fotografijama i snimkama. Tamo voda dobiva intenzivne plavo-zelene nijanse, a krajolik, zahvaljujući strmim stijenama i uskom riječnom koritu, izgleda gotovo nestvarno.

Do ovog mjesta najčešće se dolazi čamcem preko Komanskog jezera, a mnogi ističu da je upravo ta plovidba kroz uske kanjone i između visokih litica jedan od najljepših dijelova cijelog iskustva. Iako se rijeka Šala često uspoređuje s Tajlandom, riječ je isključivo o vizualnom dojmu – nema tropske klime ni tople vode, već je riječ o hladnoj planinskoj rijeci. Ipak, kombinacija tirkizne boje vode, reljefa i netaknute prirode stvara prizore koji lako osvajaju društvene mreže. Boravak na Šali svodi se na jednostavan kontakt s prirodom: kupanje, kajak, fotografiranje ili odmor na malim riječnim plažama. Nema velikih hotela ni razvijene infrastrukture, a većina posjeta organizirana je kao jednodnevni izlet s vožnjom jezerom, kraćim boravkom uz rijeku i povratkom, prenosi nova.rs.

Upravo ta jednostavnost čini mjesto privlačnim. Albanija se sve češće spominje kao povoljnija alternativa poznatim mediteranskim destinacijama, zahvaljujući nižim cijenama, netaknutoj prirodi i osjećaju otkrivanja nečeg novog. Ipak, kod Šale cijena nije presudna – glavni adut je vizualni dojam krajolika koji izgleda kao da je mnogo dalje nego što jest. Smještaj je skroman i ograničen, pa mnogi dolaze samo na jednodnevni izlet.