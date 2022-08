Što se događa s Hrvaticom koja je žarila i palila? Doživjela je novi pad

Sara Kolak ni na trećem uzastopnom velikom atletskom natjecanju nije uspjela ući u finale. Jedini pomak u odnosnu na prethodna dva natjecanja jest činjenica da je napokon u kvalifikacijama imala barem jedan ispravan hitac. Naime, u kvalifikacijama na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. te na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu ove je godine imala po tri neispravna hica. Nada u bolje sutra pokazala se u prvom hicu na Europskom prvenstvu u Münchenu. Koplje je "sletjelo" na 57,31 metar. Poslije se pokazalo da je to bio i jedini ispravan hitac jer u preostale dvije serije koplje je letjelo puno, puno kraće. Ukratko, Sara je ostala bez finala za devet centimetara.

Novi prekid s trenerom

– Šteta, šteta. Dobro sam otvorila natjecanje. I umjesto da nadogradim taj prvi hitac, napravila sam sve obrnuto. Čak je hitac bio tehnički dobar – istaknula je Sara.

Jeste li izgubili samopouzdanje nakon što ste zaredali loše rezultate na posljednja dva velika natjecanja?

– Pokušala sam ostati pozitivna koliko je to bilo moguće. Jednostavno mi treba još puno, puno rada. Šteta, znam da sam mogla do finala i to mi je najviše krivo. Ove sezone sam puno puta bacila dalje od norme za finale (61 metar, op. p.), ali kada te neće, onda te neće. Mora proći sad neko vrijeme da sažmem dojmove i onda se idem dalje boriti – istaknula je Sara.

Jeste li ovdje imali podršku trenera Gorazda Rajhera?

– Nisam.

Znači li to da ste s njim raskinuli suradnju?

– Ne bih to željela komentirati – istaknula je Sara.

Sara nije željela komentirati, ali činjenica je da više ne surađuje sa slovenskim trenerom, koji je svojevremeno bio trener Kristijana Čeha, aktualnog svjetskog prvaka u bacanju diska.

Od olimpijskog zlata u Riju 2016. godine Sara je u šest godina došla na svoje početke. Još je dobar rezultat bio na Svjetskom prvenstvu u Londonu 2017. godine (četvrto mjesto), pa je na Europskom prvenstvu u Berlinu 2018. nije bilo zbog ozljede. U međuvremenu se razišla s Andrejem Hajnšekom, Slovencem s kojim je osvojila olimpijsko zlato i europsku broncu. Nakon njega trenirao ju je Norvežanin Thorkildsen, živjela je i trenirala u Norveškoj u vrijeme pandemije koronavirusa, no i ta je suradnja "pukla", i to uoči Olimpijskih igara u Tokiju. Novo rješenje bio je Rajher, koji je s dosta optimizma krenuo s treninzima sa Sarom Kolak.

– Izazov je raditi nešto drugo, kao trener koplja koje sam trenirao kad sam bio klinac. Sara je vrhunska atletičarka, ne zanima me ono što je bilo, nego ono što će biti. Bitno je jedino može li Sara odraditi posao kako treba i gledamo li jednako na to. Još nismo na onoj razini koju želim, ali to je uvijek tako kod mene jer uvijek želim i mislim da može bolje. Ali, poslije tri mjeseca, koliko radimo zajedno, mogu reći da dobro funkcioniramo – rekao je Gorazd na početku suradnje.

Ništa, borim se dalje

Imala je Sara puno problema s ozljedama, operacijama, rehabilitacijom, ali danas baca desetak metara manje od svog i hrvatskog rekorda kojim je osvojila zlato u Rio de Janeiru. Još je mlada, tek je navršila 27 godina. Njoj su Igre u Parizu i dalje veliki cilj. Ima želju vratiti se u svjetski vrh, ali kako, zasad je veliko pitanje. Bilo bi najbolje kada bi uspjela naći zajednički jezik s Hajnšekom, ali po njoj to nije moguće. Očigledno je taj prekid bio prilično ružan i bolan za Ludbrežanku. Prema informacijama, Slovenac bi je rado ponovno uzeo pod svoje. Što i nije loša ideja jer očigledno on najbolje zna kako Sara funkcionira.

– Ništa, borim se i dalje, neću odustati. Do kraja sezone imam još dva-tri mitinga. Da, i Hanžek, koji mi je najdraži miting – zaključila je Sara.

