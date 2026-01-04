Što sad čeka Zrinku Ljutić? Jasno je, jjedna se stvar pod hitno mora preokrenuti

Slika nemoći u ciljnoj ravnini Kranjske Gore govorila je više od riječi. Nakon što je još jednom izletjela sa staze u slalomu, svojoj paradnoj disciplini, Zrinka Ljutić u naletu je bijesa bacila štapove o snijeg, svjesna da je pred brojnim hrvatskim navijačima propustila veliku priliku za povratak u formu. Razočaranje je tim veće jer je upravo na toj stazi prošle sezone slavila na putu prema osvajanju Malog kristalnog globusa. Očekivanja su bila ogromna, a pritisak obrane titule očito je uzeo danak. Njezina frustracija bila je iskrena i sirova, odraz sportašice svjetske klase koja od sebe očekuje samo najbolje, a trenutno ne pronalazi put iz krize. Video njene vožnje i reakcije pogledajte OVDJE.

Nažalost, odustajanje u Sloveniji nije izoliran slučaj, već bolan nastavak crnog niza koji se proteže kroz cijelu sezonu. Od šest ovosezonskih slaloma, Zrinka čak četiri nije uspjela završiti. Sve je to potpuna suprotnost prošlogodišnjoj bajci, kada je s tri pobjede, u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu, dominantno osvojila slalomski globus i završila kao četvrta u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Trenutno se u poretku slaloma nalazi na skromnom 16. mjestu sa samo 72 boda, što je jasan pokazatelj da nešto pod hitno treba mijenjati.

Ipak, sezona je daleko od izgubljene, a tračak nade pruža njezina forma u veleslalomu. Za razliku od slaloma, u veleslalomu pokazuje zavidnu konstantnost. U svih pet utrka osvajala je bodove, četiri puta se plasirala među deset najboljih, a vrhunac je bio drugo mjesto i postolje u kanadskom Tremblantu. Ti rezultati drže je na visokom šestom mjestu u poretku discipline i na 12. mjestu ukupnog poretka, dokazujući da vrhunska forma i osjećaj za snijeg nisu nestali, već su samo pritajeni u njezinoj najjačoj disciplini.

Nova prilika za prekid loše serije i prijeko potreban povratak samopouzdanja stiže već 13. siječnja. Tada je na rasporedu atraktivni noćni slalom u austrijskom Flachauu, utrka poznata po sjajnoj atmosferi i najvećem nagradnom fondu u ženskom Svjetskom kupu, gdje pobjednicu čeka čak 63.300 eura. Upravo bi ta utrka, bez pritiska domaćeg terena, mogla biti psihološka prekretnica koja bi Zrinki omogućila da se opusti i ponovno pokaže talent koji ju je lani doveo na svjetski vrh.

Iako su globusi u Svjetskom kupu prestižni, ne treba zaboraviti da je ovo olimpijska sezona. Vrhunac za sve skijaše i skijašice bit će Zimske olimpijske igre, koje se od 6. do 22. veljače održavaju u Milanu i Cortini. Utrka ženskog slaloma, koja predstavlja najveću priliku za hrvatsku medalju, na rasporedu je u srijedu, 18. veljače u Cortini d'Ampezzo. Gledano iz te perspektive, trenutačni problemi u Svjetskom kupu mogu poslužiti kao bolna, ali korisna lekcija i priprema za ono najvažnije. Sezona je još duga, a jedna velika pobjeda, bilo u Flachauu ili nekoj od utrka koje slijede, mogla bi u potpunosti preokrenuti njezinu priču i vratiti osmijeh na lice najbolje hrvatske skijašice.