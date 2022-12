Što Dalić mora učiniti da Hrvatska postane svjetski prvak? Budite izbornik u našoj anketi

Nakon čarolije u Rusiji 2018. godine, Hrvatska je i u Kataru dotaknula san i još je mali koračić potreban do potpune ekstaze, nemjerljivog i nezabilježenog uspjeha za tako malu naciju. Strah nas je to i napisati, no izabranici Zlatka Dalić vršcima prstiju već dodiruju Fifin zlatni pokal namijenjen svjetskom prvaku i nedostaje tako malo da ga u potpunosti prigrabe.

Hrvatsku očekuje prvo žestok polufinalni dvoboj s Argentinom u utorak od 20 sati, a ukoliko i tu ostvari kolosalan trijumf u finalu će igrati protiv boljeg iz okršaja aktualnog prvaka Francuske te senzacije SP-a Maroka. Stoga, četiri milijuna hrvatskih izbornika već stoji u niskom startu, prije i nakon svake utakmice raspravlja se o taktici vatrenih, igračima koji bi trebali početi susret, varijantama koje bi izbornik Dalić trebao primijeniti tijekom igre...

Kakav rezultat predviđate protiv Argentine? Pobjeda u 90 minuta 72,90% +

Pobjeda u drami produžetaka ili penala 18,69% +

Poraz u 90 minuta 6,31% +

Poraz nakon drame produžetaka ili penala 2,10% +

Dojam je kako hrvatske navijače najviše mori postavka igre, pitaju se je li bi Hrvatska trebala igrati više napadački i preuzimati više rizika s obzirom da je čak tri utakmice u osnovnih 90 minuta završila rezultatom 0:0 (Maroko, Belgija i Brazil), a nisu je zbog neatraktivne igre štedjeli niti mnogi stani mediji. No, Hrvatska je u polufinalu pa će mnogi reći - koga briga za dojam kad ostvariš takav plasman.

VIDEO - "Pa stvarno nisu normalni! Ovo što igra Hrvatska je vrh nogometa. Ljudi me zovu i još ne vjeruju...'

Najviše upitnika tijekom SP-a bilo je oko pozicija u napadu i tko bi trebao početi utakmice - Kramarić, Petković, Livaja, Oršić... Dalić je to logično objasnio ovisno o onom što nam treba za kojeg protivnika.

Tko bi trebao biti prvi napadač Hrvatske u završnici SP-a? Petković 42,98% +

Kramarić 26,86% +

Livaja 24,38% +

Budimir 5,79% +

Neki smatraju kako bismo u ranijoj fazi igre trebali činiti izmjene i osvježavati momčad. Mnogo je iskusnih senatora u momčadi koji su u odmaklim godinama za nogomet te ih je stoga potrebno čuvati za finiš natjecanja. Sada smo na samom kraju i trenutak je istine. Jesu li Modrić, Kovačić i Brozović koji su u veznom redu iznijeli najveći teret dovoljno svježi? Treba li njih i ostale senatore ranije vaditi iz igre? Treba li ranije dati priliku Oršiću, Majeru i ostalim mladim igračima koji su dokazali da im se može u potpunosti vjerovati? Neka su od pitanja koja more naše navijače.

Također, neki će reći da bi možda i poneka promjena u obrambenom dijelu igre dobro došla jer sad nam slijede najbolji od najboljih i više nemamo pravo na propust. Lovren ili Šutalo odnosno Erlić, koja bi varijanta bila najbolja?

U svakom slučaju mnogo je varijanti o kojima razmišljaju hrvatski navijači željni ostvarenja najvećeg sna, a to je da se vatreni popnu na pobjedničko postolje. Stoga, u našoj anketi odgovorite što biste vi učinili da ste na mjestu izbornika Dalića.

Koji bi bio ključan Dalićev potez za osvajanje naslova svjetskog prvaka? Moramo preuzeti više rizika i igrati više napadački 27,27% +

Ranije izmjene igrača, poglavito u veznom redu 7,95% +

Oršić mora dobiti više minuta 39,39% +

Livaja mora dobiti više minuta 6,06% +

Mladi igrači trebaju dobiti više šanse 0,76% +

Vrijeme je da Šutalo dobi priliku 1,14% +

Ne treba ništa mijenjati, ovo je dobitna formula 15,91% +

Ne znam 1,52% +