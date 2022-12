Dalić: Tek sad smo sami sebi napravili problem. Ali ne smijemo pokleknuti. Tu smo da pišemo povijest

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u razgovoru za HRT još jednom je čestitao igračima na igri protiv Brazila, ali je istaknuo da moraju ostati na zemlji i krenuti s pripremama za Argentinu. - Nisam mogao spavati baš cijelu noć od adrenalina i svega što se događalo. Lijepo je doći među četiri na svijetu te to ponoviti nakon četiri godine. Mislim da s pravom možemo biti veseli i sretni, ali i odmah krenuti s pripremama za Argentinu - rekao je Dalić u razgovoru s Markom Šapitom.

Na pitanje Kako?, izbornik odgovara:

- Kako? Sve kao i dosad. Polako, smireno i skromno. Apsolvirali smo Brazil i spremamo Argentinu. Moramo biti mirni, ne smijemo se sad previše veseliti i upasti u neku euforiju, to stalno ponavljam jer tak sad nismo nigdje. Ni tamo, ni vamo. Da smo ispali među osam, to bi preboljeli, ili u grupi, ali tek sad smo sami sebi napravili problem. Nismo ni tamo ni vamo. Moramo se smiriti i pripremiti, znam da oni nas čekaju od prošlog SP-a, ali ne smijemo pokleknuti. Mislim da smo i mentalno spremni za najveće domete. Možda nismo očekivali da ćemo to tako uspjeti sve skupa posložiti i izgurati i idemo korak po korak, rekao je Dalić za HRT.

Komentirajući igrače izbornik je rekao: 'Ne volim govoriti o pojedincima, ali Dominik nas je stvarno izvukao u nekim situacijama, sjajno je reagirao u šansama Brazilaca koje su nastale njihovom individualnom klasom. "Jura" je po meni bio igrač utakmice i uništio je Viniciusa u svakom smislu.

Ono što je odigrao, mislim da će rijetko koji desni bek ponoviti na ovom SP-u. Mislim da je sjajno što jedna mala Hrvatska ide dva puta u polufinale na svjetskim prvenstvima u četiri godine. Ne znam je li to ikad ikome uspjelo. Tu smo da pišemo povijest - zaključio je Dalić dodavši da će dečki biti spremni.