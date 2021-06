Stižu Aco i Brazil: Hezonja prepušta Babi glavnu ulogu, ali Mršić ima ideju i za njega

Nakon što su u pripremnim utakmicama doživjeli dva poraza (od Slovenije) i izborili dvije pobjede (protiv Portorika), hrvatski košarkaši jučer su ušli u “balon” u kojem će boraviti svi sudionici splitskog predolimpijskog turnira.

Nakon što su napustili hotel Lav, a prije no što su preselili u hotel Amfora, u kojem će biti svih šest sudionica kvalifikacija, košarkaši i stručni stožer imali su zajednički ručak na izdvojenoj lokaciji, neku vrstu “team buildinga”.

Hezonja – važna napadačka opcija

Nažalost, tom skupu nije nazočio i pomoćni trener Damir Mulaomerović koji je hitno morao otputovati u Tuzlu zbog smrtnog slučaja u obitelji. S obzirom na to da su svi sudionici turnira u “balon” morali ući u petak, djelatnici HKS-a jučer su se raspitivali kod Fibe kada se i pod kojim uvjetima Mulaomerović može ponovo priključiti reprezentaciji. A to bi, s obzirom na to da je riječ o treneru koji je izborniku Veljku Mršiću i više od desne ruke, bilo jako važno za ovaj sastav jer Mula s nekim igračima ima razvijen jako dobar odnos. Osim toga, i komplementaran je Mršiću s kojim se dobro slaže.

Tako će se Mršić u pripremama prve utakmice s Brazilom (srijeda, 30. lipnja) morati puno više osloniti na drugog pomoćnika Domagoja Kujundžića i na kondicijskog trenera Slavena Hlupića. Ali i na vođu ove momčadi Bojana Bogdanovića koji i dalje raduje svojom vrlo visokom voljom da brani boje nacionalne vrste u kojoj predstavlja i skorerskog i psihološkog vođu.

Ono što, u prvo vrijeme, može biti Bojanov problem jest jet lag jer je tek u srijedu doputovao iz Salt Lake Cityja, premostivši osam vremenskih zona.

– Bojanu će trebati malo vremena. Dobro je da je imao priliku odigrati u četvrtak, da malo uhvati ritam s momčadi. I dobro smo to izgurali jer puno puta se zna dogoditi, kada se bitan igrač uključi nakon samo jednog treninga, da to rezultatski ne završi dobro – kazuje Mršić svjestan da će se Bojanovim priključenjem promijeniti i hijerarhija u momčadi.

Naime, do Bogdanovićeva dolaska glavni napadač momčadi bio je Mario Hezonja koji će sada tu ulogu morati prepustiti našem najboljem NBA igraču. No to za vrlo iskoristivog Hezonju ne bi trebao biti problem jer on će i dalje biti vrlo važna napadačka opcija.

– Hezonja je stvarno potentan igrač, a što se tiče liderskih uloga, još uvijek je mlad. Trebamo imati strpljenja i mi i on. Dobro je da ima veliku želju za napredovati pa prema njemu nemamo nikakvog imperativa. Osim toga, moja je ideja da igramo dobru obranu sa svih pet igrača, a u takvoj igri uvijek će netko iskočiti. A Mario je pokazao da može stvarati višak, nije nužno da zabija koševe.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 23.06.2021., Spaladium Arena, Split - Prijateljska kosarkaska utakmica, Hrvatska - Portoriko. Bojan Bogdanovic Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Gdje Mršić vidi Hezonju u svom konceptu igre, sada kada je momčad kompletirana?

– Vidim ga u sustavu igre s četiri vanjska igrača, a tu nema pozicija jer to moraju biti sve igrači koji znaju igrati košarku. Koji znaju probiti, zabiti ili dodati. I da mogu čuvati gotovo sve pozicije.

Bit će Hezonja važan i u dijelu priče oko prijenosa lopte, ako suparnici budu radili dodatni pritisak na hrvatskog razigravača.

– Imat ćemo polivalentne igrače koji mogu preuzimati sve uloge.

Od aktualnih 14 igrača dvojica će morati otpasti i to najkasnije 27. lipnja u 12 sati kada se prijavljuje konačnih 12 za turnir. A po svemu sudeći, Mršić bi u završni sastav mogao prijaviti tri teška centra – Bilana, Žižića i Planinića. A u košarci kakva se danas igra gotovo je nemoguće vidjeti dva centra u petorci.

– Istovremeno ih nećemo moći imati dvojicu u igri jer to su sve čiste petice i, s obzirom na to kakva se košarka danas igra, teško bi bilo s njima igrati u paru. Da su drugačiji tip petice, možda bismo i mogli.

Mislio je tu Mršić zacijelo na Darija Šarića koji je najveći dio svoje karijere igrao četvorku, a sada u Phoenix Sunsima igra peticu. I nedostupan je Mršiću baš kao i Zubac. Naime, košarkaši LA Clippersa pobijedili su Phoenix Sunse u trećoj utakmici finala Zapadne konferencije NBA lige (106:92) i tako smanjili vodstvo “sunca” na 1-2. A najzaslužniji za to bili su krilni igrač Paul George (27 koševa, 15 skokova i 8 asista) i teški centar Ivica Zubac. A hrvatski košarkaš odigrao je možda i najbolju partiju sezone jer je sa 15 koševa, 16 skokova i dvije blokade jako je dobro parirao centru Sunsa Deandreu Aytonu (18 koševa, 9 skokova, 2 blokade). Dario Šarić je u 12 minuta upisao 7 skokova i 2 koša.

Schröder će navijati za kolege

Kada smo već kod onih koji neće igrati na turniru, recimo da je njemačkom izborniku nedostupan postao najbolji njemački košarkaš Dennis Schröder. On ne dolazi u Split jer je slobodan igrač pa Njemački košarkaški savez nije bio voljan platiti puno viši iznos osiguranja, do kojeg je došlo i zbog pandemije koronavirusa, no što je to slučaj s igračima koji imaju zajamčen ugovorni odnos s nekim NBA klubom.

– Ja sam uvjeren da će se moji reprezentativni kolege plasirati na Olimpijske igre i bez mene, a meni preostaje da se radujem Eurobasketu 2022. koji će se igrati u Njemačkoj.

Schröder je već treći NBA igrač na kojeg izbornik Henrik Rodl ne može računati jer su otprije otpali centri Theis i Kleber. Inače, Njemačka će u Splitu igrati u podskupini s Rusijom i Meksikom, dok će dva druga polufinalista turnira dati podskupina u kojoj su Hrvatska, Brazil i Tunis.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 23.06.2021., Spaladium Arena, Split - Prijateljska kosarkaska utakmica, Hrvatska - Portoriko. Mario Hezonja Photo: Milan Sabic/PIXSELL