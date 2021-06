Hrvatska opet sjajna:  Bojan "debitirao" s 12 koševa, prednjačio centar Žižić s 18

I u drugoj prijateljskoj utakmici s Portorikom, hrvatska košarkaška reprezentacija pokazala se boljom. A gledano po završnom rezultatu (72:66), ovaj put to nije bilo tako uvjerljivo kao večer prije kada se igrala televizijska utakmica (74:59).

No, to izgleda tako samo na prvi pogled jer je Hrvatska, košem najboljeg igrača utakmice Žižića (18 koševa, 7 skokova), u 25. minuti povela sa "plus 23" (54:31).

- U prvih 25 minuta igrali smo stvarno dobro, ali smo u posljednjih 15 popustili. Dozvolili smo Portorikancima previše napadačkih skokova ali i neke lake koševe iz kontranapada. Srećom, obrana je opet bila na zadovoljavajućoj razini pa smo primili 66 koševa. U napadu jesmo kreirali dosta dobrih situacija no baš kao i večer prije šut nam je bio slabiji dio igre. Pogodili smo pet trica iz 31 pokušaja, no njih 20-25 bilo je odlično izrađenih i kada budemo svježi to će ulaziti - prokomentirao je posljednju pripremnu utakmicu hrvatski izbornik Veljko Mršić.

A bio je to dvoboj iza zatvorenih vrata u kojem je Mršić imao na raspolaganju i NBA zvijezdu Bojana Bogdanovića ali je i testirao neke nove taktičke opcije kojima će se služiti tijekom splitskog olimpijskog kvalifikacijskog turnira koji u Spaladium Areni počinje u utorak.

A jedna od tih je zacijelo i igra sa četiri vanjska igrača, takozvana "small ball" postava koja se isčitava iz startne petorke koju su činili jedan branič (Ukić), tri krila (Bogdanović, Hezonja, Marčinković) te jedan klasični centar (Bilan).

U svom prvom nastupu, još pod utjecajem jet laga (brzog mijenjana vremenskih zona, a on ih je promijenio osam), Bogdanović je igrao 25 i pol minuta i zabio 12 koševa. Šutirao je trice 2-8, iz igre ukupno 3-10, ali je upisao pet asistencija koliko su imali prvi razigravač Roko Ukić (igrač s najvećom minutažom) baš kao i pričuvni razigravač Toni Katić kojem je izbornik ovaj put pružio priliku dok je Rogić susret presjedio na klupi.

Startni razigravač Ukić ovako je pak vidio zaključnu pripremu utakmicu:

- Danas smo po prvi put u sastavu imali i Bojana. Na trenutke smo izgledali odlično, na trenutke lošije, no ova momčad ima dosta potencijala.

A on će biti tim veći što bude više publike na utakmicama kvalifikacijskog turnira.

- Pozivam ljude da dođu u što većem broju, da naprave tu neku osobnu žrtvu i da izvade papire potrebne da uđu u dvoranu. Najsretniji bismo bili kada bi se to moglo samo s ulaznicom, no to ovaj puta nije moguće.

A to će se moći jedino uz dokaz o cijepljenju, preboljenju bolesti COVID-19 ili pak uz negativan test. A u dvorani kapaciteta 11 tisuća, dopušteno je da se popuni 40 posto sjedala.

Strijelci za Hrvatsku u ovoj utakmici bili su Žižić (18), Bogdanović (12), Ukić (11), Bilan (10), Hezonja (8), Planinić (5), Marčinković (4), Šakić (2) i Drežnjak (2), dok su bez ubačaja ostali Katić, Jordano i Babić, a Katić i Perković nisu ulazili u igru.

Kod Portorikanaca prednjačio je centar Conditt (18 koševa, 7 skokova), a dvoznamenkast je bio još jedino Pineiro (10).

Prvu utakmicu na predolimpijskom turniru Hrvatska igra u srijedu protiv Brazila.