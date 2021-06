Sjajna Hrvatska! Hezonja zablistao, a Bojan dolazi već sljedeću utakmicu

Tek u trećem pokušaju, u ciklusu pripremnih utakmica za olimpijske kvalifikacije, hrvatski košarkaši izborili su prvu pobjedu. Nakon dva poraza protiv Slovenaca pošlo im je to za rukom u srazu s Portorikancima (74.:59). Bila je to prva, od dogovorene dvije, utakmice s ovom latinoameričkom reprezentacijom s kojom će naši igrati i večeras (20 sati), ali iza zatvorenih vrata. Sinoć su vrata Spaladium Arene bila otvorena ali je izabranike Veljka Mršića gledati došla tek pokoja stotina znatiželjnika, a dozvoljeno je bilo 2000.

Jači za dva centra

A oni su mogli vidjeti pomak u igri hrvatske vrste u odnosu na utakmice sa Slovencima, prije svega onaj defenzivni pa tako i skakački što ne treba čuditi jer su se, u međuvremenu, Hrvatskoj priključila dvojica teških centara - Žižić i Planinić. A njih je apostrofirao i hrvatski izbornik Veljko Mršić:

- Ante i Darko su nam dali dubinu u napadačkoj igri te svježinu na pozicijama petice gdje na kojoj smo do njihova dolaska imali samo Bilana.

A baš je Bilan od njih trojice sinoć bio najučinkovitiji. Za 16 minuta zabio je 15 koševa nakon čega je centar iz najbolje petorke talijanskog prvenstva kazao:

- Odigrali smo odličnu momčadsku utakmicu, s obranom koja je bila na tragu one kakvu smo igrali u kvalifikacijama za Eurobasket. Napad nam je malo štekao, no sada će nam Bogdanović dati napadačku dimenziju više.

Zahvaljujući centrima, ali i odličnom braniču Babiću i krilu Marčinkoviću u tom segmentu, naši su Portorikance nadskakali (13 skokova više) te su, od sastava koji živi od vanjskog šuta, primili samo 59 koševa.

- Slovencima su nam otišli dvaput preko 90, a danas smo igrali 30 minuta požrtvovne timske obrane - kazao je Pavle Marčinković istaknuvši da ga uopće ne brine loš hrvatski postotak šuta za tricu (2/18 što je 11 posto).

- Dok god dijelimo loptu i kreiramo otvorene šuteve neću biti zabrinut jer uz ovakvu obranu, ako napad i ne bude išao, mi ćemo dobijati. Od obrane sve polazi. Raduje me što su Hezonja i Ukić u odličnoj formi.

I doista, u svoje 22 minute, Mario Hezonja pokazao je opet svoju igračku moć. Ubacio je 13 koševa i upisao šest asitencija koliko ih je imao i naš prvi razigravač Ukić pa posve nezadovoljan s napadom nije bio niti izbornik:

- Danas smo slabo šutirali za tricu, no većina naših napada bila je iskreirana tako da su igrači ostajali sami na šutu. Istina, volio bih kada bi nam lopta išla još brže, kada bi nam napad bio protočniji, da se brže rješavamo lopte, kao što je to radila petorka s kraja utakmice. Tako ćemo lakše dolaziti do otvorenih pozicija. Obrambeno smo odigrali odličnih 30 minuta i obrambeno želimo biti na tragu one prve četiri utakmice koje smo dobili u kvalifikacijama za Eurobasket i koje smo sve dobili - kazao je Mršić koji se također uzda u Bogdanovića baš kao i Bojanovi suigrači čije je ufanje najbolje ispoljio Miro Bilan:

Brazilci dvaput pobijedili

- Mi se svi trebamo nasloniti na Bojana, on će biti naš motor, a mi svi ostali moramo dati svoj maksimum.

A Bogdanović će im se, igrački, priključiti već večeras u drugoj utakmici s Portorikancima, u onoj koja neće biti javna i u kojoj će Mršić isprobavati neke nove, i napadačke i obrambene, varijante koje bi trebale predstavljati iznenađenje za naše kvalifikacijske suparnike pa tako i za Brazilce predvođene hrvatskim trenerom Acom Petrovićem.

A oni su odigrali dvije pripremne utakmice u Poljskoj s Poljacima i oba puta su slavili. Prvi put sa 68:65, a drugi put sa 85:79 što je najava toga da će nam “carioce” u Splitu biti jedna od najvećih prepreka u utrci za olimpijskom vizom.

SPLIT- Spaladium Arena. Gledatelja 300. Suci: Hordov, Jurčević i Kardum.

Hrvatska: Ukić 7 (2-2), Perković 2, Hezonja 13 (2-2), Šakić 4, Bilan 15 (5-5) _ Marčinković 6 (3-2), Planinić 6 (-2), Drežnjak 4, Babić 2, Rogić 1 (2-1), Žižić 11 (6-5), Jordano 3 (3-3), Katić -. Portoriko: Browne 7 (5-3), Gian Clavell 15 (2-2), Pineiro 8 (4-2), Parker 4, Condit 4 _ Gandia 2, Diaz 7 (1-1), Andujar 4, Sosa 3, Ortiz 5, Gilberto Clavell, Toro, Gadiel -.

Trice: Hrv 2/18 (Hezonja 1, Ukić 1), Por 5/21 (Clavell 3)

Skokovi: Hrv 37 (Babić 6, Žižić 5, Marčinković 5), Por 24 (Parker 4, Condit 4)

Četvrtine: 22:21, 20:10, 14:16, 18:12