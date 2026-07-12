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GLAVNA PRIČA

Engleska uz puno kontroverze prošla u polufinale: Evo što FIFA kaže o sumnjivom Bellinghamovom pogoktu

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 08:21

Norveški vratar Nyland vrlo je loše ispucao loptu te je od tog trenutka krenula akcija koja je dovela do izjednačujućeg pogotka Engleza

Engleska nogometna reprezentacija prošla je u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu svladala Norvešku s 2:1 nakon produžetaka. Dvoostruki strijelac za Englesku bio je Jude Bellingham, dok je Norveška povela preko Schjelderupa. Beččinghamov prvi pogodak iz sudačke nadoknade prvog poluvremena posebno je zanimljiv svjetskim medijima.

Norveški vratar Nyland vrlo je loše ispucao loptu te je od tog trenutka krenula akcija koja je dovela do izjednačujućeg pogotka Engleza. Norvežani su se odmah počeli žaliti pokušavajući objasniti sucu da bi pogodak trebao biti poništen jer je lopta kod Nylandovog ispucavanja pogodila kabel koji drži kameru ispred terena.

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Igra je u tom trenutku trebala biti prekinuta, a sve snimke pokazuju kako je lopta pala u neprirodnom kutu. Čini se da je stvarno došlo do dodira s kablom, ali pogodak nije poništen i Engleska je izjednačila. Nakon cijele situacije, reagirati je morala i FIFA:

- Prije engleskog pogotka u 45.+2. minuti protiv Norveške, senzor u lopti nije zabilježio nikakav pomak u 'otkucajima srca lopte' dok je bila u zraku, pa stoga nema dokaza da je lopta dotaknula kabel iznad terena i zbog toga promijenila svoju putanju - napisali su iz krovne nogometne organizacije.
Ključne riječi
FIFA SP 2026. Norveška nogometna reprezentacija Engleska nogometna reprezentacija

Komentara 4

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B2
bordon 2
09:23 12.07.2026.

Sve što je mogao suditi kontra Norvežana Francuz je sudio. Sramota. Infant ono iz lože sve nadgleda. Dobio je ono što je želio. Argentinu, Englesku, Francusku i Španjolsku.

BS
Blue_shirt
09:16 12.07.2026.

A zasto jednostavno ne onjave snimku sa spy cam? Ako je sve cisto nema razlofa da ne vidimo jeli se kamere zatreslanili nije

Avatar Morska vila
Morska vila
09:04 12.07.2026.

Nemojte napadati fifu . Nisu oni krivi što je senzor u lopti osjetljiv na vlas kose ali ne osjeti kabel ….kriv je proizvođač senzora

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