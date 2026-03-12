Oštar istup Maxa Verstappena: Promijenite pravila ili odlazim iz Formule 1!

Vozač Red Bulla Nizozemac Max Verstappen izjavio je da je u pregovorima s vodstvom FIA-om i Formulom 1 o tome kako poboljšati nova pravila uvedena ove sezone te je dodao da ne želi napustiti sport.

Verstappen je često kritizirao nova pravila, koja uključuju podjelu snage 50-50 između motora s unutarnjim izgaranjem i električne energije te zahtijevaju više strategija raspodjele energije.

Više je puta rekao da ne uživa u vožnji najnovijih automobila koliko je uživao u vožnji automobila prethodne generacije te da bi nova pravila mogla utjecati na njegovu dugoročnu budućnost u Formuli 1. Četverostruki svjetski prvak ovog je tjedna potvrdio da će u svibnju sudjelovati na 24-satnoj utrci Nürburgringa, između dvije utrke Formule 1.

Verstappen je na konferenciji za novinare u Šangaju, uoči Velike nagrade Kine, rekao da je zabrinut zbog situacije i da je angažiran u pomaganju čelnicima sporta da naprave poboljšanja za budućnost.

"Stvarno ne želim otići. Volio bih se malo više zabavljati, ali radim i druge stvari koje su jako zabavne. Utrkivat ću se na Nordschleifeu. Nadam se da ću u sljedećih nekoliko godina moći doći do Spa i nadam se do Le Mansa. Dakle, kombiniram to, kako bih pronašao druge stvari koje me također zabavljaju“, rekao je. "Imam svoj tim, tako da imam puno distrakcija istovremeno, rekao bih pozitivnih distrakcija.Ne uživam baš u vožnji automobila, ali uživam u radu s ljudima u timu i u odjelu motora.Ne želim otići, ali se također nadam da će se stvari poboljšati. Razgovarao sam s Formulom 1 i FIA-om, radimo na nečemu i nadam se da će se poboljšati“, dodao je Verstappen.

Verstappen je prošli tjedan je završio šesti na otvaranju sezone na Velikoj nagradi Australije u Melbourneu, unatoč tome što je startao s 20. mjesta. Rekao je da bolid i motor Red Bulla imaju puno potencijala za iskoristiti, ali da je razlika u odnosu na bolide Mercedesa i Ferrarija, koji su u Melbourneu zauzeli prva četiri mjesta, bila očita.

"Iskreno, trenutno je prava džungla. Vrlo je teško znati koliko je dobar Red Bull. Nadam se da ćemo se malo približiti, ali jasno je da se trenutno ne možemo boriti s njima“, rekao je Verstappen. Sezona Formule 1 nastavlja se ovog vikenda Velikom nagradom Kine.