Organizirao mu let koji ga je odveo ravno u smrt: Stigla presuda za pogibiju poznatog nogometaša

Biznismen David Henderson proglašen je krivim pred Kraljevskim sudom u Cardiffu, a povodom smrti argentinskog nogometaša Emiliana Sale pri padu zrakoplova.

Henderson je organizirao tragični let, a krivim je proglašen jer nije „ispoštovao sigurnosne protokole“ pri čemu su poginuli spomenuti nogometaš, kao i pilot David Ibbotson. Nesreća se dogodila 21. siječnja 2019. godine, a tijelo Argentinca pronađeno je tek mjesec dana nakon nesreće. Tijelo pilota, pak, još uvijek nije pronađeno.

Foto: AGENCE/PIXSELL Obsèques d'Emiliano Sala à Progreso en Argentine Nicolas Pallois (Joueur du FC Nantes), Dario Sala (frère d'Emiliano) - Obsèques d'Emiliano Sala à Progreso en Argentine le 16 Février 2019. People attend Emiliano Sala funeral at the Club Atletico y Social San Martin in Progreso, Santa Fe - ARGENTINA. February16, 2019 AGENCE / BESTIMAGE /PIXSELL

Tužitelj Martin Goudie je naveo kako je Henderson bio „vrlo neoprezan i bezobziran“ te je „ispred sigurnosti putnika stavio vlastiti posao“. Inače, ranije je utvrđeno kako pilot Ibbotson, koji je cijelo vrijeme redovno obavljao letove za Hendersona, nije imao komercijalnu pilotsku licencu niti je bio kvalificiran za upravljanje zrakoplovom tijekom noći kada se i dogodila tragedija. Hendersonu će konačna kazna biti izrečena 12. studenoga, a ovom prilikom ga je deset od 12 sudaca proglasilo krivim.

Inače, prije pogibije 28-godišnji Sala je boravio u Cardiffu za kojeg je potpisao profesionalni ugovor vrijedan 15 milijuna engleskih funti i u velškom klubu je trebao nastaviti karijeru nakon igranja u Nantesu.