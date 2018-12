Stanić: U sportu nedostaje vizije, bojim se da se stvari neće promijeniti na bolje

Kad smo Mariju Staniću rekli da želimo da bude u žiriju za izbor nogometaša godine, samo se nasmijao i rekao: – Ah, dragi, pa što će ti žiri, zar nije sve jasno? No, pristao je biti dio žirija, kao jedan od onih 11 koji su branili boje naše reprezentacije 1998. godine.

Naravno da je jasno da je Luka Modrić bio najbolji, bio je najbolji cijelom svijetu, osim valjda Messiju, Cristianu Ronaldu, njegovoj sestri i još nekolicini, pa kako onda neće biti u Hrvatskoj. O Luki je puno toga rečeno i napisano.

>> Pogledajte video: Luka Modrić uvjerljivo grabi prema još jednoj nagradi

[video: 28394 / ]

Kad smo od Stanića zatražili da nam da svoj poredak desetorice najboljih, prvo se pobunio i silom pokušao pobjeći od rangiranja igrača, deset najboljih hrvatskih nogometaša u ovoj godini.

Pokazali su osobnost

– Mogu li ja napraviti presedan i za igrača godine izabrati našu nogometnu reprezentaciju, ona je za mene bila igrač godine, a da ne biram desetoricu? – pitao je Stanić.

Nismo mu dopustili, ipak je riječ o dugoj tradiciji Večernjeg lista koju si ne bismo dopustili mijenjati i prekidati, pa je ipak složio svoj poredak.

– Cijela je momčad bila briljantna i kao momčad postigla je takav rezultat na Svjetskom prvenstvu. U momčadi su bili i svi ti pojedinci, pa i oni koje nisam stavio na popis. Prije svega, želim istaknuti Vedrana Ćorluku. Gospodskim ponašanjem puno je pomogao reprezentaciji. Pokazao je kako se odnosi prema nacionalnom dresu i momčadi, a riječ je o legendi i veteranu koji je imao pravo biti i nezadovoljan i glasan jer je uglavnom sjedio na klupi, ali on je svim srcem bio uz momčad – naglasio je Stanić.

Kako ne voli govoriti o pojedincima, zadržali smo se na momčadi i nogometu uopće. I na 2018. godini koja polako istječe.

– To je najbolja godina u povijesti hrvatskog nogometa, godina kakvu se samo poželjeti može. Dogodilo se ono što je u nekim glavama bilo nezamislivo, mnogo je onih koji su mislili da hrvatska reprezentacija nikad neće ponoviti ili nadmašiti naš uspjeh iz 1998. godine. Slušali smo to godinama, a eto što su dečki napravili. Nama je čak bilo lakše nego njima, u naše vrijeme nije bilo podjela, praznih tribina, ali pokazali su čvrstinu, osobnost i u svemu su uspjeli. Pokazali su svima nama da se mora vjerovati, imati pravi stav i kad je tako onda vam se sve to vrati. Vjerojatno su sami igrači i stožer vjerovali da mogu jako daleko dogurati, ali su tako i svima nama pokazali da se može. I zato mislim da moramo vjerovati da možemo i dalje postizati velike rezultate, da se možemo etablirati kao europska nogometna sila. Treba biti optimističan, treba i to od njih naučiti, kao i učiti o njihovu pristupu, predanosti, osobnosti...

Puno je toga izrečeno nakon svjetskog srebra u Rusiji, pričalo se o tome da će se ulagati u nogomet... Pola je godine već prošlo, a ništa se nije pomaknulo, dojam je da nogomet baš i nije profitirao od tog srebra?

– Čekali smo 20 godina da vidimo što će se dogoditi nakon naše bronce, bojim se da ćemo još tko zna koliko čekati da se nešto pokrene. Iskreno, mislim da već kasnimo, ne vidim da se nešto događa po pitanju infrastrukture, napretka i razvoja, razvijanja boljih odnosa ili bilo čega što je taj rezultat mogao potaknuti. Nakon trećeg mjesta u Francuskoj, nismo napravili ništa, a bojim se da će i sada biti tako. Pričalo se o nacionalnom stadionu, no već sam rekao da nisam za tu ideju. Ni jedan se igrač nije razvio na nacionalnom stadionu. Možda te naše reprezentativce treba pitati što oni misle. Da je našim društvenim i sportskim djelatnicima samo pet posto sposobnosti koje imaju naši sportaši, imali bismo u sportu uvjete kao Švicarska. Nedostaje vizije i djelovanja i srce me boli kad vidim da se ništa nije pokrenulo. Važna je regionalizacija za našu djecu, to je ključno želimo li nastaviti s ovakvim sjajnim sportskim rezultatima. Puno veće nogometne nacije su ušle u krizu, eto vam Italije, pa Nizozemaca kojih već godinama nema nigdje. Ali, oni imaju uvjete i izići će iz krize, a ako mi zapadnemo u krizu, neće nas više biti nigdje – pričao je Stanić.

No, čini se da imamo potencijala jer je i mlada reprezentacija izborila EP.

Dinamo protutnjao skupinom

– Nije sporan potencijal, eto i Dinamo je nakon gotovo 50 godina ušao u europsko proljeće, njegovi juniori su u proljeću Lige prvaka, klinci su na Euru. Imamo mi igrače, samo mora biti važno da ih se priprema da naslijede Modrića, Mandžukića i društvo, mora im se dati prava podrška.

Kad ste spomenuli Dinamo, je li vas iznenadio europskim rezultatima?

– S Nenadom Bjelicom nastala je pozitivna priča od koje će koristi imati svi naši klubovi. Dinamo je šlag na tortu onoga što je napravila reprezentacija. U Hrvatskoj se, bez obzira na nenogometne uvjete, igra dobar nogomet. Dinamo je na to čekao gotovo 50 godina, pa i naši ostali klubovi. Meni je 50 godina previše čekanja za takav klub kakav je Dinamo. A iznenadili me jesu plavi, način na koji su odigrali te utakmice u skupini, pa oni su doslovno protutnjali skupinom. I mogu samo iskreno čestitati igračima Dinama, stručnom stožeri i svima u klubu – zaključio je Mario Stanić.

>> Pogledajte video: Davor Šuker nakon Skupštine HNS-a

[video: 28453 / ]

Stanićev izbor:

Luka Modrić (Real) 10

Ivan Rakitić (Barcelona) 9

Mario Mandžukić (Juventus) 8

Marcelo Brozović (Inter) 7

Šime Vrsaljko (Inter) 6

Dejan Lovren (Liverpool) 5

Domagoj Vida (Beşiktaş) 4

Ivan Perišić (Inter) 3

Ante Rebić (Eintracht) 2

Danijel Subašić (Monaco) 1