Marić: Bjelici skidam kapu, stvorio je atomski Dinamo

Krajem 90-ih godina prošlog stoljeća bio je velika zvijezda zagrebačkog Dinama, idol brojnim klincima i igrač koji je oduševljavao na terenu, ali i izvan njega.

Bio je jedan od najpopularnijih igrača, a njegovo rušenje Partizana mnogima se do danas urezalo u sjećanje.

>> Luka Modrić: Zlatna lopta je kruna sjajne karijere

Riječ je o bivšem nogometašu Silviju Mariću, koji će ove godine biti jedan od članova žirija u izboru nogometaša godine.

Dalić je pošten i radišan

Rezimiranje 2018. godine u nogometnom smislu ne može započeti nikako drugačije nego razgovorom o reprezentaciji koja je na SP-u u Rusiji osvojila srebro.

– Dečki su bili fenomenalni, uživao sam gledajući ih kako su brzi, hitri, kako Suba brani penale, kako zabijamo... Skakao sam od sreće. Šteta što nismo otišli do kraja, ali ovo je veliki podvig i osjećaj je bio prekrasan – kazao nam je Mara koji je također osjetio što znači sudjelovati na takvom velikom turniru i osvojiti svjetsku medalju.

Je li lakše bilo sve to podnijeti kao igrač na SP-u 1998. ili sada kao navijač?

– Teško je to uspoređivati, ali možda mi je ipak bilo lakše gledati. Znate ono, opustite se, uživate, možete i popiti pivicu dok gledate, a ne morate trčati, ha-ha-ha.

Na prvo mjesto u našoj anketi stavio je Luku Modrića.

– Ljudi vole one koji zabijaju golove poput Messija i Ronalda, ali Luka je svakako zaslužio sve ove nagrade, i ne kažem to samo zato što je naš, jer je oplemenio igru Reala i naše reprezentacije. Baš ga je gušt gledati. Ne samo da ga možemo već ga i moramo nazvati najvećim našim nogometašem u povijesti. Štoviše, smatram da je najveći sportaš općenito s ovih prostora. Bilo je zaista sjajnih nogometaša, ali nikada nitko nije uspio uzeti sve ove nagrade i zato mu se moramo nakloniti.

Što je izbornik Dalić donio, a da je utjecalo na ovakav rezultat?

– Zlatka poznajem osobno, igrali smo zajedno pa vam mogu iz prve ruke reći da je riječ o poštenom i radišnom dečku. On je veliki psiholog, ne maltretira igrače i donosi im jedan mir. Pravovremeno reagira, a igrači su to prepoznali pa su izvukli i neke kapacitete koje možda prije ni nisu imali. Vidjelo se da oni stoje iza njega te da su na SP-u, osim za nacionalni dres i za sve navijače Hrvatske, igrali i za njega.

Marić je jedna od legendi Dinama, svog voljenog kluba, pa mu je izuzetno drago što je zagrebački klub nakon gotovo pola stoljeća prezimio u Europi.

– Bjelici skidam kapu do poda za ovo što je napravio s momčadi. Sjećam se da se 1998. godine poklopilo da su i Dinamo i reprezentacija napravili neke značajnije uspjehe, a sada se to ponovilo 20 godina kasnije. Ovaj Dinamo je u kontekstu Europske lige izgledao atomski, sjajno su posloženi. Ljudi moji, oni su izgledali kao da s pola gasa pobjeđuju ozbiljne europske suparnike. Možemo raspravljati o tome u kakvoj su protivnici bili formi, ali Anderlecht i Fener su velike, ozbiljne momčadi. Sad samo treba nastaviti ovako, ne smije se poletjeti jer bit će teško protiv Viktorije. Možda nisu atraktivan protivnik, ali izuzetno su opasni i tako ih se treba shvatiti. Ali ne sumnjam u Bjelicu, vidim da je ponizan i skroman, da nije onaj koji će govoriti da smo favoriti. A tako se i treba postaviti jer, kad nas se otpiše, onda smo najopasniji.

Bišćan će biti jedan od najvećih

Marić je istaknuo još jedan važan detalj kod ovog Dinama.

– Atmosfera! Ljudi su prepoznali neku drugačiju klimu, a sad imaju i odličnu momčad za gledati. Bez navijača nema ničega, oni su bitni. Još da nam je pravi stadion, da možeš s djecom dolaziti na utakmice... Pa bilo bi i po 40 tisuća ljudi na tribinama. Odem li ja na Maksimir? Ponekad, iako češće gledam na televiziji.

Silvio je veliki prijatelj s Igorom Bišćanom koji trenutačno uspješno vodi Rijeku u kojoj još uvijek ne zna za poraz.

– Veliki smo prijatelji, dugo ga poznajem i uvjeravam vas da će biti jedan od najvećih trenera koje smo ikada imali. On je pošten, vrlo je studiozan kao trener, a takva mu je i cjelokupna životna filozofija. Igrao je u velikom klubu, ima to iskustvo. Kod njega je jako bitan taj pobjednički mentalitet, on razmišlja samo o pobjedama. Pa nije slučajno napravio uspjeh gdje god je došao, od Rudeša preko Olimpije pa sad do Rijeke. Klub s Rujevice preuzeo je u situaciji kad su imali veliki niz bez pobjede, nije nikog novog doveo, ima iste igrače, a sad rade velike rezultate. To je rukopis trenera. Jedino mi je žao zbog ovog sukoba s Armadom, smatram da je to nepotrebno. Igrao je davno za Dinamo, pa što sad? Pa po tome se ja ne bih smio pojavljivati u puno gradova – opet je to simpatično objasnio Marić pa dodao:

– Žao mi je i Armade jer zbog toga oni sada ne uživaju u potpunosti u odličnoj igri svoje momčadi. Čovjek vodi vaš klub i radi sjajne rezultate, veselite se tome. Sad se nižu pobjede i to je ono što bi im trebalo biti bitno. Trebaju sjesti svi zajedno i pronaći neko rješenje.

>> Pogledajte video: Utjecaj Zdravka Mamića na Dinamo apsolutno ne slabi

Dotaknuli smo se i Marićeve karijere koja je bila uspješna, no smatra li da je mogao i više?

– Gledajući sveukupno, zadovoljan sam. No smatram da sam, gledajući igrački potencijal i predispozicije koje sam imao, mogao i morao napraviti više. Iskreno, trebao sam više trenirati i biti profesionalniji, onda bi sve ispalo bolje.

Za kraj smo ga upitali vidi li se u nogometu i u budućnosti?

– A to svakako, ali ne na nekoj trenerskoj dužnosti jer nisam baš toliko studiozan u tom smislu. Organizacijski sam prilično dobar pa se možda vidim na nekoj funkciji sportskog direktora – zaključio je Marić.

Marićev izbor:

Luka Modrić (Real) 10

Mario Mandžukić (Juventus) 9

Ivan Rakitić (Barcelona) 8

Danijel Subašić (Monaco) 7

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 6

Domagoj Vida (Beşiktaş) 5

Dejan Lovren (Liverpool) 4

Ivan Perišić (Inter) 3

Marcelo Brozović (Inter) 2

Ante Rebić (Eintracht) 1