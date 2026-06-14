John Malkovich: Moji korijeni su iz Hrvatske, tamo sam proveo predivo vrijeme i zemlja je nevjerojatno lijepa

Tijekom promotivnog događanja "Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors", koje je održano u hotelu AKA u Alexandriji, premijerno je prikazan i promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich koji je u svibnju postao i hrvatski državljanin.

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama. Početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo, a večeras mu je ministar sporta i turizma Toni Glavina uručio i hrvatsku putovnicu.

Malkovich je otkrio kako je došlo do suradnje i snimanja promidžbenog spota za Hrvatsku.

"S Peteom Radovichem sam radio dva sportska spota, kada mi je predložio ovu suradnju i odmah sam pristao," kazao je.

Spot je jednostavno sjajan i sasvim sigurno izazvat će veliku pažnju.

"Za mene je ovo bilo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj," dodao je.

Promotivni video nastao je pod kreativnim vodstvom Petea Radovicha, višestruko nagrađivanog producenta. Radovich je veliki navijač NY Knicksa koji su večeras osvojili naslov NBA prvaka nakon čak 53 godina.

"Znao sam da bi ovo mogla biti posebna večer," kazao je proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija.

Radovich je otkrio kako je uopće došlo do ideje za snimanje ovog spota.

"Ministar Glavina nam je dao odriješene ruke, rekao je samo da spot mora biti kreativan, nešto drugačije. Kada si kreativan i kada dobiješ dozvolu, onda samo kreneš," otkrio je.

Kazao je kako je spot snimljen u svega peta dana, a najveći izazov bilo je vrijeme.

"Na vrijeme jedino ne možeš utjecati. John nije imao previše vremena, imali smo samo pet dana tijekom kojih smo prišli cijelu Hrvatsku," dodao je.

Radovich je istaknuo kako je pomogao Billu Belichicku pri dobivanju hrvatskog državljanstva, potom i Stipi Miočiću. Otkrio je kako bi hrvatsko državljanstvo mogao dobiti i Jason Kelce, bivši NFL igrač koji je svoju 13-godišnju karijeru proveo u Philadelphia Eaglesima. Kelce je brat Travisa Kelcea, zaručnika planetarno popularne pjevačice Taylor Swift.

"On je možda sljedeći na listi," dodao je sa smiješkom.

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina je istaknuo kako je ovo "veliki iskorak u vidu promocije i pozicioniranja Hrvatske u svijetu. Napravili smo jedan jedinstveni promotivni video Hrvatske

u kojem se nalazi jedna od velikih Hollywoodskih zvijezda koji sam po sebi ima obožavatelje diljem svijeta, ali ono što je posebno, specifično i jedinstveno što on u filmu glumi sebe i praktički slavi tu poveznicu koju ima s Hrvatskom koja je u istinu jedinstvena," istaknuo je ministar Glavina.

"Pozicioniramo Hrvatsku u svijetu s nekim od najvećih zvijezda filma, kulture, turizma, sporta i radimo jedan iskorak kao jedna mala zemlja, ali zemlja koja u svijetu igra jednu vrlo bitnu ulogu," dodao je ministar.

Glavina je naglasio kako će Hrvatska ovim spotom imati veliku vidljivost u svijetu, a posebno u dijelovima svijeta u kojima Hrvatska možda još nije toliko poznata. Dodao je kako je oduševljen filmom, željeli smo napraviti nešto "out of the box". "Kada su predstavljeni koncept, ideja i scenariji, odmah ste znali da je to pravi iskorak."

Ministar Glavina je dodao kako je Malkovich jako puno zna o hrvatskim sportašima, dodavši kako je bio iznenađen koliko su Malkovich i Radovich jednostavni ljudi i veliki profesionalci.

"Poznato je koliko su naši sportaši svi skupa napravili za promociju zemlje. Upravo zbog toga i postoji Ministarstvo turizma i sporta, upravo zbog toga mi Hrvatski sport značajno financiramo, podižemo ulaganja iz godine u godinu zato što to oni zaslužuju."

Ministar je naglasio kako su "Vatreni" stigli na ovo SP kao velesila s dvije osvojene uzastopne medalje.

"Ovo će prvenstvo biti posebno, stigli smo kao veleslila, sigurtan sam da će svojim nastupom i ponašanjem odavde otići kao pobjednici u svakom mogućem smislu," zaključio je Glavina.