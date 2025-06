Srpski mediji pišu da poznati Hrvat odlazi u tamošnjeg velikana: Za Večernji je otkrio pravu istinu

Filip Ivić, hrvatski rukometni vratar, krajem kolovoza napunit će 33 godine. No i dalje brani u vrhunskoj formi. S Pelisterom je deseti put u karijeri branio u Ligi prvaka, a u Zagreb se vratio s naslovom prvaka Sjeverne Makedonije.

Vojvodina? Za sada ne

– Nakon odrađene sezone u Bitoli mogu samo reći da je rukomet sport broj jedan u Sjevernoj Makedoniji. S Pelisterom sam osvojio naslov, igrali smo dobro u Ligi prvaka, gdje smo skupili osam bodova. Ovo mi je 19. trofej otkako branim za razne klubove. Dvorane u Makedoniji su dupkom pune, ljudi žive za rukomet, a sljedeće sezone bit će još bolja i jača konkurencija jer su se četiri kluba znatno pojačala. Vardar je vratio upravu s kojom su dvaput osvojili Ligu prvaka. Doveli su neka pojačanja, među ostalim došao im je Mario Kelentrić za trenera vratara. Govori se o dolasku Igora Karačića za sportskog direktora... Još traže trenera, nešto su pregovarali s Ivanom Čupićem, ali ne znam kako je to završilo. Kiro Lazarov radi sjajan posao u klubu Alkaloid. Oni možda imaju i najvećeg sponzora u cijeloj državi, a Kiro je u klubu okupio sve najbolje mlade igrače Sjeverne Makedonije. Ohrid se isto tako pojačao, među ostalim došao je Ante Ivanković, mladić iz Hrvatske koji je igrao za Celje i Stuttgart. I moji u Pelisteru se isto pojačavaju. Uglavnom, bit će jako zanimljivo – kaže Filip.

Srpski mediji pišu da idete u Vojvodinu iz Novog Sada?

– Za sada sam član Pelistera. Nisam još ništa potpisao ni s jednim klubom. Zanimanja itekako ima – istaknuo je Filip.

Za vas nema odmora, od 23. do 29. lipnja ste u Omišu, na čak 15. međunarodnom kampu rukometnih vratara. Riječ je o jedinstvenom projektu u svijetu koji okuplja najbolja svjetska vratarska imena. U dosadašnjih 14 godina kroz kamp je prošlo 5000 djece iz 50 država iz cijelog svijeta.

– Bit ću jedan od vratara demonstratora, već desetu godinu, ali i desna ruka Maria Čaljkušića, organizatora ovoga kampa, koji se prije Omiša održavao u Makarskoj i Splitu. Uz mene tu će još biti Marin Šego, Urh Kastelic, Matej Mandić... Trebao je doći Milosavljev, vratar Füchsea, ali zbog privatnih obaveza neće moći. U kampu su gosti bili poznati svjetski vratari – Thierry Omeyer, Kasper Hvidt, Roland Mikler, Borko Ristovski, Vladimir Cupara, Benjamin Burić, Mirko Bašić, Vladimir Vujović, Nikola Blažičko, Mirko Alilović, Marin Šego, Nikola Portner, Andreas Wolff, Viktor Hallgrimsson, Ivana Kapitanović, Jelena Grubišić, Kari Grimsbo, Mayssa Pessoa. Od svjetskih klasa jedini nisu bili Landin i Nielsen. Ove se godine kamp može pohvaliti da će jedan od trenera vratara biti Dino Špiranec, koji je nedavno s Magdeburgom osvojio Ligu prvaka. Od trenera vratara stiže i Haris Porobić, moj trener u Pelisteru. Ovaj je kamp lijepa priča koja promovira sport, ali i Hrvatsku kao turističku destinaciju – govori Filip.

Dominik Kuzmanović neće doći?

– Bio je pozvan, ali se ispričao zbog privatnih obaveza. Uvjeren sam da će idućih godina sigurno biti jedan od demonstratora.

Kakvo je zanimanje djece?

– Golemo. Kamp je već pun za sljedeću sezonu. Nažalost, kamp može primiti samo 150 djece s obzirom na broj demonstratora i trenera vratara. Ove godine dolaze djeca iz svih krajeva svijeta. Svi žele biti vrhunski vratari. Mislim da je vratar jedna od najbitnijih karika svake momčadi. Kada nekome kažete da ste trener vratara, često nailazite na podsmijeh. Odgovorno tvrdim da je posao trenera vratara jako bitno mjesto u svakom klubu, pa i reprezentaciji. Najbolji primjer je Dino Špiranec, koji je odlično ove sezone radio u Magdeburgu i svi su vidjeli da je klubu trofej donio upravo vratar. Hernandez je imao 18 obrana, a kada imate tako puno obrana i još s 40 posto obranjenih šuteva, onda ne možete izgubiti utakmicu. Kad je vratar stabilan i fokusiran cijele sezone, njegov klub ostvaruje velike rezultate – naglasio je Filip.

Rekli ste da jedva čekate rad s djecom?

– Tu se vidim u budućnosti. Volim raditi s djecom, volim im pokazivati, učit ih i mislim da je to nešto čime ću se baviti nakon sportske karijere. Rad s djecom jednostavno puni moje baterije.

Mandić i Kuzmanović u prednosti

Reprezentacija Hrvatske?

– Još imam ambicije stati među vratnice u nacionalnom dresu. Za sada imam samo jednu osvojenu broncu na svjetskom prvenstvu. Svjestan sam da Hrvatska trenutačno ima tandem mladih vratara, Kuzmanovića i Mandića, no ako me trebaju, uvijek ću se odazvati. Uostalom, Pešiću se otvorilo nakon ozljede Mandića i oprostio se od reprezentacije sa srebrnom medaljom. Svojim iskustvom itekako je puno pomogao Kuzmanoviću, a one njegove obrane protiv Mađara nešto je što će se stalno prepričavati. Na minus četiri zaključao je svoja vrata, a Hrvatska je pogotkom Šipića prošla u polufinale, poslije i u finale. Nažalost, zbog priprema s klubom nisam mogao uživo biti u zagrebačkoj Areni. Poslije sam bio gost na fešti rukometa kada su se u Areni, nakon utakmice protiv Češke, oprostili Duvnjak, Karačić i Pešić.

Zar niste nedavno bili dio te reprezentacije?

– Branio sam kvalifikacije za EP prošle godine, bio sam kandidat da idem na Olimpijske gre u Pariz, ali kako su išla samo dva vratara, prednost su dobili Kuzmanović i Mandić. Šteta, htio sam nakon Rio de Janeira braniti na još jednim Olimpijskim igrama – zaključio je Ivić.