Srpski analitičar kaže da smo pokradeni: Katarani su sudili protiv Hrvata, nećemo se lagati

Rade Bogdanović je u fokus javnosti došao komentirajući utakmice iz studija srpskog RTS-a, a ovog puta smatra kako su katarski suci bili protiv Hrvatske. Bivši nogometaš sarajevskog Željezničara, njemačkog Werdera iz Bremena i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, zajedno s ekspertom za suđenjem Dejanom Nedićem, kaže kako smo ozbiljno oštećeni. Neiskusni i potkapacitirani katarski sudac Abdulrahman Al-Jassim u 73. minuti je propustio dosuditi penal za Hrvatsku, nakon što je Sofian Amrabat u svom kaznenom prostoru faulirao Joška Gvardiola u šesnaestercu golu Maroka.

VAR se na veliko iznenađenje također nije oglasio i tako je Hrvatska ozbiljno oštećena, stoper Leipziga i naši nogometaši nisu mogli vjerovati da nije suđen udarac s bijele točke.

- Tek kad smo vraćali snimku, vidjeli smo trzaj, ali to se u prijenosu nije vidjelo. To je gotovo, to je morao svirati, to je jasna greška. Mislim da je Amrabatov start na Gvardiolu bio ne samo za penal nego i crveni karton - prokomentirao je Bogdanović a onda dobacio Nediću:

- Profesore, VAR je fenomenalna stvar, ali ljudski faktor uvijek odlučuje o svemu. 'Zašiljili' su protiv Hrvata i stavili suca iz Katara da šilji za njih, nemojmo se 'folirati'. Da su htjeli pravdu, pravog suca bi doveli. Ako ovo nije penal, ja stvarno ne znam što oni sjede u VAR-u?

Srećom za vatrene, ovaj trenutak nije odlučio utakmicu i slavili smo velikih 2:1 te osvojili brončanu medalju na katarskom SP-u.

