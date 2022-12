Španjolci zahvalili Modriću na hrvatskom: Vatreni su nogometna elita, ovo je brutalno

Hrvatska je napravila novi fantastičan rezultat i osvojila svjetsku broncu u susretu za treće mjesto s Marokom (2:1). Junaci pobjede bili su svi, ali Joško Gvardiol i Mislav Oršić najviše su se istaknuli pogocima. Luka Modrić je s 37 godina odveo Hrvatsku do novog podviga i to na svojem zadnjem svjetskom prvenstvu u karijeri. Ugledni španjolski mediji AS i Marca s oduševljenjem su popratili ovaj rezultat kockastih.

- Modrića sigurno nećemo vidjeti na još jednom svjetskom prvenstvu, iako bi u njemu, tada 41-godišnjaku, bilo dovoljno goriva da odigra još jedno. Čini se da je to previše za tražiti od kolosalnog, uzvišenog nogometaša, profesionalca koji je Hrvate odveo do najviših razine koje su mogli zamisliti na ovom turniru. Treće mjesto iz Katara pridodano je drugom iz Rusije. Oni su elita kakva su obične velike nogometne zemlje, ne one s četiri milijuna ljudi. Ali Modrić je podigao ovu ekipu, udahnio joj nogomet i održao ga. I u utakmici za treće mjesto borio se do posljednje lopte. Netko tko ima karijeru dugu poput njega bi se opustio, ne i Luka - piše AS te dodaje da zemlja s 3.8 milijuna stanovnika postiže zaista brutalne rezultate.

- Gotovo da fizički boli. Ples na stadionu Khalifa International bio je posljednji Luke Modrića na svjetskom prvenstvu... Osjećaj je bio čudan. Željeli smo uživati u svakoj lopti koju je hrvatska desetka dodirnula, a istovremeno smo željeli opovrgnuti činjenicu da je svaki taj dodir jedan od njegovih posljednjih na svjetskim prvenstvima. Riječ hvala lebdjela je nad stadionom na hrvatskom, arapskom, na svakom jeziku - objavila je tekst Marca posvećen Luki Modriću.

#LoMásVisto La Croacia de Modric cierra un ciclo inolvidable colgándose el bronce https://t.co/lKxiUn4ZM9 — MARCA (@marca) December 18, 2022

- Jer Katar nas ostavlja poput siročadi, zakinute za univerzalnu nogometnu figuru. Nije želio propustiti niti minutu svoje posljednje utakmice na svjetskim prvenstvima. Luka Modrić, hvala lijepo - zaključuje Marca koja je zahvalu Modriću napisala na hrvatskom jeziku.

