UŽIVO Vatreni su krenuli prema Zagrebu, sprema im se spektakularni doček već u zračnoj luci

Hrvatska nogometna reprezentacija proslavila je sinoć pobjedu nad Marokom (2-1) i osvajanje treće medalje u šest nastupa na svjetskim prvenstvima. Već danas brončani vatreni kreću put Hrvatske gdje ih ponovno očekuje ludnica i deseci tisuća navijača iz cijele zemlje koji stižu u Zagreb pozdraviti 'vatrene' na dočeku na Trgu bana Jelačića.

Tijekom cijelog dana pratit ćemo uživo spekakl koji će se odvijati u Zagrebu.

KLJUČNI DOGAĐAJI:

10.00 - Vatreni odlaze iz hotela prema zračnoj luci

- 11.30 - Zrakoplov Croatia Airlinesa polijeće prema Zagrebu

TRASA DOČEKA:

*ovaj članak se automatski dopunjava, osvježite za najnovije stanje

TIJEK DOGAĐAJA:

11:00 - Velika fotogalerija: Vatreni ispraćeni iz Dohe

U zračnoj luci reprezentativce već čeka Airbus A319 Croatije Airlines koji bi trebao poletjeti oko 11.30 po hrvatskom vremenu.

10.40 - Vremenska prognoza

Planirate na doček 'vatrenih' u Zagrebu? Toplo se odjenite, minusi se očekuju već od 18 sati

10:20 - Hrvatska je sinoć gorila, gorit će i danas

U trenutku kada je katarski sudac označio kraj utakmice, ali i puno prije počelo je slavlje hrvatskih navijača. Od Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i svih hrvatskih gradova i mjesta do dijaspore i brojnih mjesta u regiji, Europi i svijetu.

Foto: Pixsell

10:10 - Omiljene vozačice opet će ugostiti vatrene

Vozačica koja je prije četiri i pol godine 'odbila' Luku Modrića i sutra će sjesti za upravljač najpoznatijeg autobusa u državi. Sve je spremno za još jedan spekakularan doček, a mi smo zavirili u ZET-ovu garažu gdje se nalazi novi autobus koji će voziti brončane vatrene na slavlje.

10:00 - Vatreni napuštaju Dohu

Iako malobrojni, hrvatski su navijači bili itekako glasni, a problem visokih troškova puta i smještaja te udaljenost Katara utjecao je na njihovu brojnost.

Izvještava: Tomislav Dasović

9:30 - Tko nastupa?

Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia bend danas će od 16 sati zagrijavati okupljene na glavnom zagrebačkom trgu gdje je organiziran doček vatrenih, dok će hrvatsku himnu otpjevati klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Po povratku iz Katara, članovi hrvatske nogometne reprezentacije sletjet će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman nešto poslije 17 sati, nakon čega će se istom rutom kao i prije četiri godine kada su se kao viceprvaci vraćali iz Rusije zaputiti prema Trgu bana Jelačića.

9:00 - Trasa dočeka

MUP je na svojim službenim stranicama, u suradnji s HNS-om, uz karte s rutom kojom će prolaziti vozila s članovima reprezentacije te stručnog stožera objavio i brojne savjete.

Iz zračne luke autobusi će krenuti Fizirovom ulicom, skrenuti na Zagrebačku prema Buzinu te ulicom SR Njemačke do Avenije Dubrovnik. Zatim će ulicom Hrvatske bratske zajednice stići do Vukovarske s koje će pak skrenuti na Savsku, produljiti do Frankopanske i Ilice te vožnju završiti kod glavne pozornice koja će ovoga puta biti smještena na zapadnoj strani trga, odnosno ispred poslovnice Zagrebačke banke. Duž cijele trase kolona vozila kretat će se uz pratnju službenih policijskih vozila i policijskih motorista te uz zračnu potporu zrakoplovne jedinice policije. Promet će se odvijati u redovnom režimu uz povremene kratkotrajne prekide zbog prioritetnog prolaska povorke.

