UZVRATILI MU

Trump poručio Iranu neka odustane od SP-a. Dobio je žestok odgovor kojeg će zauvijek zapamtiti

FILE PHOTO: U.S. President Trump hosts a round table on collegiate sports in Washington
NATHAN HOWARD/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.03.2026.
u 08:15

Tenzije su dodatno uzavrele nakon što su SAD i Izrael prošloga tjedna izveli zajedničke napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa zemlje, iranski ajatolah, na što je Iran uzvratio napadima na američke saveznike u Arapskom zaljevu

Iranska nogometna reprezentacija odgovorila je na upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi trebala odustati od nastupa na svjetskom prvenstvu, koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku., zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Tenzije su dodatno uzavrele nakon što su SAD i Izrael prošloga tjedna izveli zajedničke napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa zemlje, iranski ajatolah, na što je Iran uzvratio napadima na američke saveznike u Arapskom zaljevu. Trump je nakon toga poručio iranskim nogometašima da odustanu od svjetske smotre radi vlastite sigurnosti.

Iranska reprezentacija odbacila je predsjednikov prijedlog, istaknuvši da o njihovu sudjelovanju na natjecanju ne odlučuje jedna država niti pojedinac kao Trump.

- Svjetsko prvenstvo povijesni je međunarodni događaj kojim upravlja FIFA, a ne bilo koji pojedinac ili država. Iranska reprezentacija bila je među prvima koje su se, zahvaljujući snazi i nizu odlučujućih pobjeda hrabrih sinova Irana, kvalificirale na ovaj veliki turnir - naveli su u objavi na Instagramu.

- Zasigurno nitko ne može isključiti iransku reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva; jedina zemlja koja bi mogla biti isključena jest ona koja nosi samo titulu domaćina, a pritom nije u stanju osigurati sigurnost momčadima koje sudjeluju na ovom globalnom događaju - zaključuju iz Irana.

Sjedinjene Američke Države SP 2026. Donald Trump Iran

Komentara 1

HŽalostanV
08:40 13.03.2026.

Svi trebaju odustati od SP jer USA je napala drugu zemlju bez obzira kakva ona bila !

