'ČAROBNI LUKA'

VIDEO Jeste li primijetili što se dogodilo kada su petorica napala Modrića? Snimka je postala hit

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.03.2026.
u 09:15

U situaciji u kojoj bi većina nogometaša izgubila loptu ili odigrala jednostavno dodavanje unatrag ili izgubila loptu, Luka pronalazi nevjerojatno rješenje i vanjskim dijelom kopačke šalje savršeno preciznu loptu kroz mali prostor izbacivši cijelu obranu Intera

Službena stranica Serie A odala je priznanje hrvatskom virtuozu Luki Modriću (40) objavivši video koji savršeno pokazuje njegovu nogometnu genijalnost. Objava koja dočarava Modrićevu novu čaroliju u dresuMilana, brzo je postala viralna. To je ujedno i potvrda da naš veteran u poznim nogometnim godinama i dalje igra vrhunski na najvećim pozornicama.

40 godina i sedam mjeseci ne predstavljaju ništa kad posjedujete ogromnu nogometnu inteligenciju poput Modrića, što je najbolje dokazao u situaciji gdje se našao okružen s čak pet igrača Intera i gdje se činilo da će ostati bez lopte. 

Video koji je liga objavila pod nazivom 'Možete ga zvati Luka Čarobni', prikazuje trenutak s nedavnog gradskog derbija između Milana, a u isječku se vidi Modrić okružen petoricom protivničkih igrača.

U situaciji u kojoj bi većina nogometaša izgubila loptu ili odigrala jednostavno dodavanje unatrag ili izgubila loptu, Luka pronalazi nevjerojatno rješenje i vanjskim dijelom kopačke šalje savršeno preciznu loptu kroz mali prostor izbacivši cijelu obranu Intera. Seria A je oduševljeno podijelila taj potez na društvenim mrežama uz veliki broj pregleda.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

