Emotivni BiH izbornik: Već pet godina ne živim s djecom, supruga je s njima u stranoj zemlji

Iskazujući srčanost na kojoj im kolege iz mnogih reprezentacija mogu pozavidjeti, košarkaši Bosne i Hercegovine izborili su osminu finala Eurobasketa. A da bi ušli među 16 najboljih europskih reprezentacija "zmajevi" su i Limassolu, posljednjeg dana natjecanja po skupinama, morali pobijedit Gruzijce. Trebali su treću pobjedu u skupini (3-2) i u tome su i uspjeli (84:76). Boreći se poput zmajeva.

Posebno emotivan nakon pobjede nad Gruzijom i odlaskom u osminu finala EuroBasketa bio je izbornik Adis Bećiragić, koji se zahvalio supruzi i obitelji.

“Ovu bih pobjedu posvetio svojoj ženi Aidi, s kojom imam četvero djece, a s kojima već godinama ne živim. Već pet godina ne živim s njima i oni podnose sav teret, odnosno to podnosi i moja žena.

Ona živi s četvero male djece u stranoj zemlji. Zahvalio bih se svojoj sestri Zehri, koja je uvijek uz nas, kao i svim ljudima koji vole ovu reprezentaciju i državu”, rekao je Bećiragić.