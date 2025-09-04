Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT EUROBASKETA

Emotivni BiH izbornik: Već pet godina ne živim s djecom, supruga je s njima u stranoj zemlji

Slovenia - Bosnia and Herzegovina
Marius Becker/DPA
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 20:32

Posebno emotivan nakon pobjede nad Gruzijom i odlaskom u osminu finala EuroBasketa bio je izbornik Adis Bećiragić, koji se zahvalio supruzi i obitelji.

Iskazujući srčanost na kojoj im kolege iz mnogih reprezentacija mogu pozavidjeti, košarkaši Bosne i Hercegovine izborili su osminu finala Eurobasketa. A da bi ušli među 16 najboljih europskih reprezentacija "zmajevi" su i Limassolu, posljednjeg dana natjecanja po skupinama, morali pobijedit Gruzijce. Trebali su treću pobjedu u skupini (3-2)  i u tome su i uspjeli (84:76). Boreći se poput zmajeva.

Posebno emotivan nakon pobjede nad Gruzijom i odlaskom u osminu finala EuroBasketa bio je izbornik Adis Bećiragić, koji se zahvalio supruzi i obitelji.

“Ovu bih pobjedu posvetio svojoj ženi Aidi, s kojom imam četvero djece, a s kojima već godinama ne živim. Već pet godina ne živim s njima i oni podnose sav teret, odnosno to podnosi i moja žena.

Ona živi s četvero male djece u stranoj zemlji. Zahvalio bih se svojoj sestri Zehri, koja je uvijek uz nas, kao i svim ljudima koji vole ovu reprezentaciju i državu”, rekao je Bećiragić.

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
Ključne riječi
Adis Bećiragić Eurobasket košarka Bosna i Hercegovina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-25/yu_kos.jpg
Premium sadržaj
6
Intrigantni detalji

Srpski mit kako Hrvatsku sustiže prokletstvo: 'Ono cvijeće smo simbolično ostavili na postolju'

U filmu srpskog dokumentarista o Eurobasketu 1995. problematizira se i odlazak hrvatskih košarkaša s postolja, prije no što će se svirati "Hej, Slaveni". Himnu pod čijim ehom su se pravdala razaranja i ubijanja po Hrvatskoj naši košarkaši nisu htjeli slušati i to je u tom trenutku bila čak i razumljiva odluka, tko god da ju je donio. A donesena je, navodno, u Uredu predsjednika Franje Tuđmana i teško je povjerovati da je bila spontana.

Učitaj još