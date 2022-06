Srbićeve "kožice" završile u torbi Alžirca: Naživciralo me to, ali idem po medalju

Hrvatski sportaši osvojili su u srijedu prve medalje na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu. Braća Kvesić, Anđelo i Ivan, osvojila su zlato i broncu. Na putu do naslova prvaka Mediterana Anđelo je prvo pobijedio Tunižanina Choiyu (5-3), potom je u četvrtfinalu bio bolji od Grka Tzanosa (4-0), da bi u polufinalu slavio pobjedu nad Džuhom iz Bosne i Hercegovine (5:0). U finalu je pobijedio domaćeg predstavnika Daikhija sa 2:1.

Dva zlata u istoj godini

– U finalu je bila sjajna atmosfera. Cijela dvorana navijala je za domaćeg borca, ali meni to nije ni najmanje smetalo. Ovo mi je drugo zlatno odličje s velikih natjecanja u ovoj godini, nakon što sam prije mjesec dana u turskom Gaziantepu osvojio naslov europskog prvaka – rekao je Anđelo.

Nešto prije do brončanog je odličja stigao njegov brat Ivan Kvesić u kategoriji do 84 kg. U borbi za broncu s uvjerljivih 8:2 bio je bolji od Alžirca Falleha Midounea. Lucija Lesjak je u kategoriji više od 68 kilograma izgubila u osmini finala od Srpkinje Perović (0:1).

Od dva hrvača koji su se nadmetali za broncu više sreće imao je Antonio Kamenjašević, koji je u susretu za treće mjesto svladao Talijana Russoa (3:1), dok je Ivan Lizatović izgubio od Egipćanina Mahmouda (0:3).

Odbojkaši Hrvatske ostvarili su drugu pobjedu u skupini. Pobijedili smo Srbiju s 3:0 (25:20, 25:19, 30:28).

– Bila je ovo teška utakmica, druga po redu u manje od jedan dan. Zadovoljni smo pobjedom, koju smo priželjkivali – izjavio je reprezentativac Filip Šestan.

Odbojkašice Hrvatske izgubile su od Srbije sa 2:3 nakon što su vodile 2:1 u setovima.

Luka Ban i Filip Špoljarec osvojili su broncu u igri parova u badmintonu. U pojedinačnom dijelu Filip Špoljarec izgubio je u 1. kolu od Talijana Totija (0:2).

Na gimnastičkim natjecanjima i dalje traje totalna pomutnja. Dok su gimnastičarke iza ponoći saznale tko se plasirao u finale, gimnastičari još uvijek žive u neznanju, pogotovo Tin Srbić. Naime, Tin je dobio slabiju ocjenu zbog lošeg doskoka i po treneru Lucijanu Krci bio je deveti, dakle ostao je bez finala. Međutim, kasnije se pojavila informacija da je Tin osmi i da će nastupiti u današnjem finalu vježbe na preči.

Odlični "konjaši"

– Ovako loš doskok imao sam posljednji put prije sedam, osam godina kada sam počinjao seniorsku karijeru – rekao je Srbić.

Službeni rezultati stigli su dan poslije.

– Po njima sam u finalu i pripremam se za finale. Ako ne dođe neka nova informacija. Eto, na kraju sam imao sportske sreće. Naravno, nisam nikako zadovoljan svojim nastupom. Mogu biti samo zadovoljan što nisam pao sa sprave. Sve mi je bilo čudno oko ovih Igara. Prije nastupa su mi nestale "kožice" koje je alžirski gimnastičar uredno spremio u svoju torbu. Čovjek se zabunio, a ja sam se iživcirao dok sam ih pronašao. To me isto izbacilo iz takta. Ali, nije to izlika. U finalu ću dati sve od sebe i napadam medalju – rekao je Tin Srbić.

I dok se Srbić "tresao" od iščekivanja, dva naša vježbača na konju s hvataljkama ušli su u finale kao prvi i četvrti. Mateo Žugec u finale je ušao s prvom, a Jakov Vlahek s četvrtom ocjenom. Sve u svemu imat ćemo šest gimnastičkih finala ili u prijevodu, u njima sudjeluju svi koji su nastupali u kvalifikacijama (Tijana Korent, Ana Đerek, Tin Srbić, Mateo Žugec i Jakov Vlahek).