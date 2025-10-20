Naši Portali
SP gimnastika

Srbić završio kao 14. na preči

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Parizu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.10.2025.
u 22:02

U utorak će svoje nastupe u kvalifikacijama imati hrvatske predstavnice u ženskoj konkurenciji, Tijana Korent na preskoku, Tina Zelčić na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru.

Od petorice hrvatskih gimnastičara koji su nastupili u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Jakarti najbolji je plasman ostvario Tin Srbić koji je u vježbi na preči ostvario 14. rezultat, ali niti on neće nastupiti u finalu po spravama krajem tjedna.

Svjetski prvak na preči iz Montreala prije osam godine te dvostruki svjetski doprvak te olimpijski doprvak iz Tokija, 29-godišnji Srbić je za svoju izvedbu u kvalifikacijama dobio ocjenu 13.833, odnosno 0.3 manje od Kineza Shija Conga koji je plasirao u finale kao posljednji osmi. Najbolju ocjenu u kvalifikacijama dobio je Japanac Tomoharu Tsunogai sa 14.800.

Ostala četvorica hrvatskih predstavnika ostala su daleko od mogućeg plasmana u finale. Na konju s hvataljkama Mateo Žugec je zauzeo 53. mjesto sa 12.533, Filip Ude 106. sa 10.566, a Marko Sambolec 110. sa 10.433, dok je na parteru Marko Jovičić završio kao 86. s ocjenom 11.766.

In utorak će svoje nastupe u kvalifikacijama imati hrvatske predstavnice u ženskoj konkurenciji, Tijana Korent na preskoku, Tina Zelčić na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru.

Ključne riječi
Gimnastika Tin Srbić

