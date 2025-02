Srbijanski mediji o dočeku u Zagrebu: 'Gdje Hrvati slave, tu su ustaški simboli'

Srebrna rukometna reprezentacija dočekana je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Deseci tisuća su slavili s predstavnicima Hrvatske nakon još jednog velikog uspjeha. Na dočeku je nastupalo više izvođača, a rukometaši su tražili upravo Marka Perkovića Thompsona koji se odazvao pozivu. Nakon dočeka, Srbi pišu o skandaloznim prizorima i pjevaču koji utjelovljuje "proustašku desnicu".

"Hrvatski rukometaši doputovali su danas u Zagreb gdje ih je dočekalo nekoliko desetina hiljada navijača poslije osvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu. No, kako to biva, gdje se slavi u Hrvatskoj tu je i Marko Perković Thompson. Užarena atmosfera na Trgu Bana Jelačića kulminirala je dolaskom na scenu pjevača koji je postao simbol ekstremne, nacionalističke, proustaške desnice, od čega on i ne beži". Thompson je tom prilikom otpjevao huškačku pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'", navodi se u tekstu Kurira.

GALERIJA Pogledajte kako je izgledao trg kada je na pozornicu izašao Thompson

"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika, pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika, pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika, ako ne znaš milo moje, upitaj heroje. Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara, i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara, je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala, to upitaj milo moje putem do Mostara",stoji u refrenu Thompsonove pjesme.

Hrvatski rukometaši bili su zadovoljni njegovim dolaskom. "Drago nam je da je Thompson bio ovdje, cijeli turnir slušamo njegove pjesme. Neki se bune zbog toga, ali mi samo volimo domoljublje i zato ga slušamo. Na ovom turniru stvorili smo neizbrisivo prijateljstvo, drago mi je da sam s njim dijelio ovaj put", rekao je Zvonimir Srna, a pridružio se i Marin Šipić: "Drago nam je što smo ga izvukli. Puno se puštaju Thompsonove pjesme u svlačionici, dobili smo neslužbenu novu himnu i svi smo se složili da je to ta pjesma."