USKORO UŽIVO Plenković o dizanju kreditnog rejtinga agencije S&P

Agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's, u najnovijem je izvješću podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu "A" za dugoročno zaduživanje, uz stabilne izglede. U izvješću se navodi, kako su rekli iz Vlade, da je politički kontinuitet, koji osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a, pozitivan čimbenik za nastavak reformskog zamaha.

Objašnjavajući razloge za podizanje kreditnog rejtinga, dodaje se, S&P ističe da reforme i ulaganja, osobito putem Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i nadolazeće pristupanje OECD-u, jačaju dugoročne izglede za gospodarski rast i otpornost Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenković održat će konferenciju za medije na tu temu.