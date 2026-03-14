Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

USKORO UŽIVO Plenković o dizanju kreditnog rejtinga agencije S&P

Zagreb: Izjava za medije premijera Andreja Plenkovića
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.03.2026.
u 10:22

U izvješću se navodi, kako su rekli iz Vlade, da je politički kontinuitet, koji osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a, pozitivan čimbenik za nastavak reformskog zamaha

Agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's, u najnovijem je izvješću podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu "A" za dugoročno zaduživanje, uz stabilne izglede. U izvješću se navodi, kako su rekli iz Vlade, da je politički kontinuitet, koji osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a, pozitivan čimbenik za nastavak reformskog zamaha.

Objašnjavajući razloge za podizanje kreditnog rejtinga, dodaje se, S&P ističe da reforme i ulaganja, osobito putem Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i nadolazeće pristupanje OECD-u, jačaju dugoročne izglede za gospodarski rast i otpornost Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenković održat će konferenciju za medije na tu temu.

Ključne riječi
Agencija Standard & Poor's kreditni rejting Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!