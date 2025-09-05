Naši Portali
05.09.2025.
PODRHTAVANJE TLA

Potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo'

05.09.2025.
u 15:28

Potres je zabilježen na dubini od 3 kilometra.

Potres magnitude 4,4 pogodio je danas Srbiju. Prema podacima seizmološkog zavoda, podrhtavanje tla registrirano je u 14:43 sati, s epicentrom na području planine Golije, između Raške i Sjenice. Potres je zabilježen na dubini od 3 kilometra. Građani javljaju da su "ormarići zadrhtali", da se "kreveti lagano ljuljaju", dok su neki komentirali kako je "dobro drmnuo".

Podrhtavanje tla nije se osjetilo samo u Sjenici i okolnim mjestima, već i u Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, a dojave su stigle i iz Beograda te čak iz Skoplju, piše Blic

