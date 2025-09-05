Potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo'

Potres magnitude 4,4 pogodio je danas Srbiju. Prema podacima seizmološkog zavoda, podrhtavanje tla registrirano je u 14:43 sati, s epicentrom na području planine Golije, između Raške i Sjenice. Potres je zabilježen na dubini od 3 kilometra. Građani javljaju da su "ormarići zadrhtali", da se "kreveti lagano ljuljaju", dok su neki komentirali kako je "dobro drmnuo".
Podrhtavanje tla nije se osjetilo samo u Sjenici i okolnim mjestima, već i u Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, a dojave su stigle i iz Beograda te čak iz Skoplju, piše Blic.
#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 27 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 5, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xC2RgKQe6f